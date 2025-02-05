El secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, enfiló su retórica contra Cuba, Venezuela y Nicaragua al acusar a los gobiernos de estos países de crear “una crisis migratoria”. El máximo jefe de la diplomacia estadounidense sostuvo que si no fuera por los líderes de esos países “no habría una crisis migratoria en el hemisferio”.
Desde Costa Rica, a donde llegó este martes como parte de su gira por Centroamérica, Rubio acusó a los tres gobiernos de ser “enemigos de la humanidad”. Sostuvo que estas naciones han creado la crisis migratoria “porque son países donde sus sistemas no funcionan”.
Las reacciones y el rechazo a las incendiarias declaraciones de Rubio no tardaron en llegar.
El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, calificó como una "desvergüenza" las afirmaciones de Rubio. "La desvergüenza una vez más apoderándose de los políticos cínicos de EE.UU. Está probado que el éxodo migratorio en #Cuba es proporcional al endurecimiento del #bloqueo, que priva a nuestro pueblo de los bienes esenciales. La humanidad peligra por el neofascismo de ustedes", escribió Díaz-Canel en X.
Por su parte, el ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, Yván Gil, acusó a Rubio de tener una "obsesión enfermiza" y "patética" con los tres países. “Parece que no puede dormir sin pensar en Cuba, Nicaragua y Venezuela. ¿Será porque, a pesar del odio que destila y sus deseos de hacer daño con bloqueos, sanciones y agresiones, estos pueblos lo han derrotado una y otra vez con dignidad y firmeza?", escribió el funcionario en su canal de Telegram.
Además añadió que los "únicos enemigos de la humanidad son aquellos que, con su maquinaria de guerra y abuso, llevan décadas sembrando caos y miseria en medio mundo". Para Gil, Rubio "no soporta ver cómo naciones soberanas le plantan cara y le rompen el libreto". "Cuba, Nicaragua y Venezuela han demostrado que no se doblegan, que no se venden, que no claudican", manifestó el funcionario venezolano.
La semana pasada, Venezuela liberó a seis ciudadanos estadounidenses que estaban detenidos en su territorio, quienes regresaron a su país junto con el enviado especial del presidente Donald Trump, Richard Grenell. El funcionario informó sobre las excarcelaciones tras su visita a Caracas, donde se reunió con Nicolás Maduro.
El pasado 28 de enero, Gil señaló a Rubio como "enemigo" de Venezuela, al considerar que "continúa demostrando su obsesión enfermiza por dañar a Venezuela". El ministro se pronunció en ese entonces después de que el secretario de Estado manifestara el "apoyo firme" de EE.UU. al presidente de Guyana, Irfaan Ali, en "la integridad territorial"