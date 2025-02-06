Era febrero del 2023. Había llegado a casa después de una larga noche de trabajo, cuando me enteré de las noticias sobre el terremoto en Siria y Türkiye. No podía dejar de ver, con dolor y desesperación, la horrible situación por la que estaba pasando la gente del sureste de Türkiye.

Inmediatamente me puse en contacto con mi supervisor de World Central Kitchen, una organización que provee de comida en zonas de desastre humanitario. Le anuncié mi interés en ser voluntario para ir allí lo antes posible y ayudar de cualquier manera que pudiera. Al día siguiente, ya estaba en un avión rumbo a Türkiye.

El difícil comienzo de la misión

Todos comenzamos a llegar a Adana y nos reunimos en un hotel donde nos dividieron en equipos. A cada equipo se le asignó una zona, y la misión era montar una cocina de campaña y comenzar a cocinar comidas calientes para la gente de cada área. A mí me asignaron Hatay y Antakya.

Era un viaje corto desde Adana, pero cuando llegamos nos dimos cuenta de que esto iba a ser muy complicado. Los equipos de exploración empezaron a informar sobre la cantidad de comidas necesarias y mi trabajo, como chef, era encontrar un lugar seguro para montar la cocina de campaña.

Tras un par de días largos buscando un lugar, finalmente encontramos un salón de banquetes con un área al aire libre que era perfecta para la cocina y para mantenernos a salvo como equipo.

Al principio no teníamos kits de cocina, así que usamos lo que quedaba de la cocina del salón de banquetes. Todo estaba roto o destrozado, pero después de una larga sesión de limpieza conseguimos nuestros primeros utensilios de cocina.

Tras montar la cocina de campaña y recibir el kit de cocina que había solicitado, comenzamos a producir 15.000 comidas calientes por día, y el número de comidas llegó a ser tan alto como 20.000 por día al final.

El segundo terremoto y la ayuda de otros chefs

Dormíamos en tiendas de campaña y soportamos noches muy frías. Mientras estábamos en el campamento, sucedió un segundo terremoto de magnitud 6,8. Nadie te puede preparar para eso.

La falta de agua corriente fue un gran problema, pero afortunadamente lo resolvimos con un sistema de purificación de agua.

Los voluntarios empezaron a llegar desde varias ciudades del país. Recibimos ayuda de chefs de Estambul que dejaron sus restaurantes para venir a ayudarnos. Sin ellos no hubiéramos podido hacer un trabajo tan increíble.

No se trataba de preparar hamburguesas o comida de otro país, sino que sintieran cada plato como si fuera hecho en sus casas.