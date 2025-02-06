La inclemente incursión del Ejército de Israel en Yenín, Cisjordania ocupada, transformó este campo refugiados en lo que residentes y algunos funcionarios describen como un “pueblo fantasma”. La destrucción alcanza una magnitud no vista en más de 20 años.

Dos semanas después de que comenzaran los ataques israelíes, Yenín se encuentra prácticamente desierta. Miles de palestinos han abandonado sus hogares, llevándose consigo apenas lo que podían cargar, luego de que Tel Aviv les ordenará evacuar utilizando drones con altavoces.

Tras destruir carreteras y otra infraestructura clave, las fuerzas israelíes demolieron varios edificios durante el fin de semana, provocando fuertes explosiones.

"Nos quedamos en la casa hasta que el dron se acercó y comenzó a ordenarnos que evacuáramos la casa y el vecindario porque iban realizar una explosión", relató Khalil Huwail, de 39 años y padre de cuatro hijos, quien huyó de Yenín con su familia.

"Salimos con la ropa que llevábamos puesta. No pudimos llevar nada, estaba prohibido", añadió. "El campamento está completamente vacío".

Luego de que se desplegaran bulldozers y vehículos blindados cerca de su casa, Huwail dijo que los residentes caminaron con dificultad por carreteras llenas de escombros hasta un punto de encuentro donde los vehículos de la Media Luna Roja los esperaban.

El Ejército de Israel afirmó haber destruido 23 estructuras y prometió "seguir operando para frustrar el terror donde sea necesario".

“Frágil alto el fuego”

Desde una colina que da al pequeño campamento, poco se podía ver aparte de nubes de humo y soldados moviéndose entre las paredes ennegrecidas de casas calcinadas. Esta operación, la más reciente de una incursión que Tel Aviv lanzó el mes pasado, comenzó después de que se estableciera un alto el fuego en la ofensiva genocida de Israel contra Gaza.