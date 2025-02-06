La amenaza del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre apoderarse de Gaza y desplazar a millones de palestinos fue recibida con un rechazo tajante. Desde el enclave, los habitantes lo criticaron sin miramientos, mientras la comunidad internacional reaccionó advirtiendo sobre las posibles consecuencias. Al punto de que a la ONU le tocó recordar que la deportación de personas de un territorio ocupado está “estrictamente prohibida”.

"Trump puede irse al infierno con sus ideas, con su dinero y con sus creencias. Nosotros no nos iremos a ningún lado. No somos parte de sus activos", aseveró el palestino Samir Abu Basel en la Ciudad de Gaza a través de una aplicación de mensajería. "Si quiere resolver este conflicto, debería llevarse a los israelíes y ponerlos en uno de los estados de EE.UU.”, completó.

El padre de cinco hijos añadió que los israelíes “son los extraños, no los palestinos. Nosotros somos los dueños de esta tierra". Basel vivió el desplazamiento en carne propia al tener que abandonar su casa cerca de Yabalia, en el norte de Gaza.

Su reacción responde a las declaraciones de Trump, quien en la noche de este martes sostuvo que se imaginaba construir en Gaza un complejo turístico donde comunidades internacionales pudieran vivir, después de que la brutal ofensiva israelí de 15 meses devastara el enclave, matando a más de 47.000 personas, según cifras de autoridades locales.

En ese contexto, los residentes de Gaza afirmaron que, si la ofensiva y las bombas no lograron expulsarlos, Trump tampoco lo conseguiría. "Habló con mucha arrogancia... puede ponernos a prueba, y pronto descubrirá que sus fantasías no funcionan con nosotros", añadió Abu Basel.

Mientras los bombardeos israelíes devastaban Gaza sin cesar, los palestinos temían sufrir otra "Nakba", o catástrofe, como la que vivieron cientos de miles de personas que fueron despojadas de sus hogares en 1948, durante la creación del estado de Israel en 1948.

Ahora, ante las declaraciones de Trump, temen una nueva ola de desplazamientos.

"No abandonaremos nuestras áreas, no permitiremos una segunda Nakba. Hemos criado a nuestros hijos enseñándoles que no pueden abandonar su hogar y que no deben permitir una segunda Nakba", dijo Um Tamer Jamal, una madre de seis hijos de 65 años, a la agencia de noticias Reuters a través de una aplicación de mensajería.

"(Trump) está loco. No nos fuimos de Gaza con los bombardeos y la hambruna, ¿cómo pretende expulsarnos? No nos vamos a ningún lado", reafirmó la mujer.

La respuesta de líderes palestinos

La impactante propuesta de Trump enfrentó rápidamente la condena de la comunidad internacional y de líderes palestinos. La Autoridad Palestina de Mahmoud Abbas y Hamás se unieron para rechazar lo que calificaron como un plan para apoderarse del enclave y expulsar a la población de su tierra natal.

Abbas afirmó que los palestinos no renunciarán a "su tierra, sus derechos y sus lugares sagrados, y que Gaza es una parte integral del territorio del Estado de Palestina, junto con Cisjordania ocupada y Jerusalén Este ocupada".

Asimismo, Sami Abu Zuhri, un alto funcionario de Hamás, que había gobernado Gaza antes de enfrentarse a Israel, calificó la declaración de Trump sobre apoderarse del enclave como "ridícula y absurda". "Cualquier idea de este tipo es capaz de incendiar la región", señaló a Reuters, añadiendo que Hamás sigue comprometido con el acuerdo del alto el fuego con Israel y la negociación de su próxima fase.

"Nuestra gente en Gaza no permitirá que estos planes se lleven a cabo. Lo que se necesita es poner fin a la ocupación y la agresión (israelí) contra nuestro pueblo, no expulsarlo de su tierra", añadió Abu Zuhri.

Por su parte el secretario general de la Organización para la Liberación de Palestina, Hussein al-Sheikh, subrayó que la dirigencia palestina reafirma “su postura firme de que la solución de dos Estados, de acuerdo a la legalidad internacional, es la única garantía de seguridad, estabilidad y paz”.

La condena global

No fueron pocos los líderes a nivel mundial que condenaron enfátocamente la propuesta de expulsión de Trump y llamaron a detenerla. De hecho, el alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, insistió en que la expulsión de personas desde un territorio ocupado está estrictamente prohibida.

"Es crucial avanzar hacia la siguiente fase del alto el fuego, liberar a todos los rehenes y prisioneros detenidos arbitrariamente, poner fin a la agresión y reconstruir Gaza con pleno respeto al derecho humanitario y a los derechos humanos internacionales", declaró Türk en un comunicado.

"El sufrimiento en los territorios palestinos ocupados y en Israel ha sido insoportable. Palestinos e israelíes necesitan paz y seguridad, con dignidad e igualdad plenas", añadió. "El derecho a la autodeterminación es un principio fundamental del derecho internacional y debe ser protegido por todos los Estados, como ha reafirmado recientemente la Corte Internacional de Justicia", sostuvo Türk."Todo traslado forzoso o deportación de personas desde un territorio ocupado está estrictamente prohibido", concluyó.

Estos fueron los países que también manifestaron su rechazo.

Türkiye

El ministro de Relaciones Exteriores de Türkiye, Hakan Fidan, condenó con dureza la propuesta de Trump de desplazar a los palestinos de Gaza, calificándola de "inaceptable". "Incluso abrir este debate es un error", afirmó Fidan este miércoles, reiterando la oposición de Türkiye a cualquier iniciativa que busque expulsar a los habitantes de Gaza de su tierra natal.

España

"Quiero ser muy claro en esto: Gaza es la tierra de los palestinos gazatíes y deben permanecer en Gaza. Gaza forma parte del futuro Estado palestino que España apoya y debe coexistir garantizando la prosperidad y la seguridad del Estado de Israel", afirmó el ministro de Asuntos Exteriores de España, José Manuel Albares.

