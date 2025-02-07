Las Fuerzas Democráticas Sirias (SDF), lideradas por el grupo terrorista YPG y respaldadas por Estados Unidos, han matado al menos a 65 civiles en Alepo en los últimos dos meses mediante ataques de francotiradores, según un informe de la Red Siria para los Derechos Humanos (SNHR). Entre las víctimas hay un niño, dos mujeres y dos trabajadores humanitarios.

El informe describe estos ataques como deliberados y sistemáticos, lo que supone una clara violación del derecho internacional y posibles crímenes de guerra.

La YPG es la rama siria de la organización terrorista PKK, prohibida por Türkiye, Estados Unidos y la Unión Europea.

El informe de la SNHR, publicado el martes, detalla cómo los terroristas de la YPG expandieron su presencia en barrios clave de Alepo tras la retirada del régimen de Assad el 29 de noviembre de 2024.

En las semanas siguientes, francotiradores apostados en áreas como Shejj Maqsoud y Ashrafiya atacaron repetidamente a civiles, incluyendo a quienes intentaban regresar a sus hogares o verificar el estado de sus viviendas.

La SNHR destacó que muchas de las víctimas no eran combatientes y que se desplazaban por la ciudad a pie, en motocicleta o en vehículos. Los ataques de la YPG también afectaron gravemente los esfuerzos humanitarios, ya que los francotiradores dispararon contra personal de la Media Luna Roja Siria y de los Cascos Blancos cuando intentaban recuperar los cuerpos de los fallecidos.

El informe sostiene que los ataques no son aleatorios ni accidentales. “El patrón de los ataques sugiere una estrategia premeditada destinada a aterrorizar a la población y afirmar el control sobre áreas urbanas clave”, asegura.

Patrón de ataques contra civiles

Las SDF, respaldadas por Estados Unidos, aprovecharon el vacío militar creado por la retirada del régimen caído y rápidamente tomaron el control de barrios como Siryan, Midan y Hollok, así como puntos críticos como la Rotonda de Jandoul y la Carretera Castello, según el informe.

Ankara ha expresado durante años su preocupación por el apoyo de EE.UU. al YPG, algo que Washington justifica bajo el pretexto de la lucha contra Daesh, también conocido como ISIS.