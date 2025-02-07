El rechazo al plan del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para desplazar a los palestinos de Gaza y tomar el control del enclave para su reconstrucción no ha dejado de crecer. En este contexto, el secretario de Estado, Marco Rubio, argumentó que Trump busca en realidad "alentar" a otros países a encontrar soluciones e instó a sus críticos a “dar un paso al frente” y ayudar.

Rubio insistió en que Trump propone reconstruir Gaza porque ahora es "inhabitable" y que, para ello, es necesario "tomar el control" del enclave. “El presidente Trump ha ofrecido involucrarse y ser parte de esa solución”, dijo Rubio este jueves durante una conferencia de prensa junto al presidente de República Dominicana, Luis Abinader.

Luego, sostuvo que los controvertidos comentarios de Trump tenían como objetivo, en parte, alentar a otros países que "tienen la capacidad económica y tecnológica" para ayudar también con la reconstrucción.

En este sentido, aseguró que “si otros países están dispuestos a dar un paso al frente y hacerlo por su cuenta, sería genial (...) Los alentamos a que den un paso adelante y encuentren una solución y una respuesta al problema”.

“Me parece que hay muchos países en el mundo que expresan su preocupación por Gaza y el pueblo palestino, pero muy pocos han estado dispuestos a hacer algo concreto al respecto en el pasado”, cuestionó el secretario de Estado.

No obstante, cuando se le preguntó si los palestinos podrían regresar a Gaza, Rubio no dio una respuesta directa. En cambio, destacó los peligros de las municiones sin detonar, y señaló que “para arreglar un lugar como ese, la gente tendrá que vivir en otro sitio mientras tanto”.

En medio de la conmoción generada por la propuesta de Trump, Rubio realizará su primer viaje oficial a Oriente Medio. Visitará Israel, Emiratos Árabes Unidos, Catar y Arabia Saudita del 13 al 18 de febrero, según informó la agencia de noticias AFP.

Mientras el secretario de Estado y otros funcionarios de EE.UU. intentan contener la polémica, Trump sigue insistiendo en su propuesta. El jueves, el mandatario reiteró en redes sociales que Estados Unidos podría tomar el control de Gaza sin necesidad de enviar tropas y que los palestinos serían reasentados en la región con nuevos y modernos hogares, afirmando que “realmente tendrían una oportunidad de estar seguros y ser felices y libres”.

El plan fue revelado por Trump el martes durante una conferencia de prensa con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu. El presidente aseguró que Estados Unidos "se apoderaría" de Gaza y reasentaría a los palestinos en otros lugares bajo un extraordinario plan de reurbanización que, según afirmó, podría convertir el enclave en "la Riviera de Oriente Medio".

Crece el rechazo internacional

El plan de Trump fue rechazado categóricamente por países y organizaciones de todo el mundo. En Oriente Medio, Arabia Saudita, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Jordania y Omán fueron los primeros en expresar su desacuerdo con la propuesta, seguidos por organizaciones regionales e internacionales, incluidas la Liga Árabe y el Consejo de Cooperación del Golfo.

Egipto declaró que rechaza cualquier propuesta “que busque liquidar la causa palestina al desarraigar al pueblo palestino o desplazarlo de su tierra histórica y apropiarse de ella, ya sea temporal o permanentemente”.