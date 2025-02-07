El secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, calificó este jueves de "absurdo" que los buques de la marina estadounidense paguen por cruzar el canal de Panamá, luego de que el presidente panameño, José Raúl Mulino, aclarara que no ha cambiado las tarifas.

"Me parece absurdo que tengamos que pagar tarifas para transitar una zona que estamos obligados a proteger en tiempos de conflicto", aseguró Rubio, en referencia a lo establecido en los tratados que comparten ambos países. “Esa obligación en virtud del tratado tendría que ser aplicada por las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, en particular, la Marina”, subrayó.

Rubio hizo estas declaraciones un día después de que el Departamento de Estado asegurara que Panamá eximiría de tarifas a los buques del gobierno estadounidense. "El Gobierno de Panamá ha acordado no cobrar más tarifas a los buques del Gobierno de los Estados Unidos que transiten por el canal de Panamá", había publicado en la red social X el miércoles.

No obstante, tanto la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) como Mulino desmintieron ese anuncio, e incluso el mandatario lo calificó de "falsedad (...) intolerable".

Relacionado Panamá contradice a EE.UU. sobre tarifas del canal: no las ha cambiado

En ese contexto, este jueves, el secretario dijo: "No estoy confundido sobre Panamá, tuvimos conversaciones, pensé que hubo unos firmes primeros pasos, tenemos expectativas que dejamos claras en esas conversaciones”. Y añadió: “Respeto mucho que Panamá tenga un proceso, es un gobierno democrático, reelegido, tiene reglas, tiene leyes, van a seguir su proceso".

Panamá cancela acuerdo con China