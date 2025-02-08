El presidente estadounidense Donald Trump ha hecho una propuesta sorpresiva y preocupante: Estados Unidos, aseguró, debería tomar el control de Gaza, Palestina, y transformarla en una “Riviera de Oriente Medio”. “Todos con los que he hablado adoran la idea de que Estados Unidos sea dueño de ese pedazo de tierra”, llegó a afirmar. La pregunta es: ¿quiénes son exactamente esos “todos”?

Si se considera que Trump hizo el anuncio junto al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, arquitecto de la devastación en Gaza, la respuesta parece clara.

Para amplificar aún más el absurdo anuncio, Marco Rubio, secretario de Estado de Trump, recurrió a las redes sociales para comentar alegremente: “Hagamos que Gaza vuelva a ser hermosa”. Una visión que ve a Gaza no como un lugar de lucha, resiliencia e historia humana, sino como una parcela vacía de tierra, a la espera de ser “embellecida” por la intervención extranjera, sin tener en cuenta los millones de vidas que alberga.

Como territorio, Gaza queda rodeado por Israel, Egipto y el mar Mediterráneo. El movimiento hacia y desde allí está fuertemente controlado, pues desde 2007 Israel ha impuesto un bloqueo casi total por tierra, mar y aire en la región.

Durante la última década y media, cada uno o dos años, esta pequeña zona de tierra ha atraído la atención a nivel mundial. Aunque a veces también ha quedado en el olvido. Si eres alguien que lee sobre Gaza por primera vez en su vida con este artículo, puedes pensar que el autor habla de una isla desierta, un lugar inhabitable o "una tierra sin pueblo".

En realidad, Gaza tiene 365 kilómetros cuadrados de tierra y está habitada por 2.351.000 personas -6441 personas por kilómetro cuadrado-. Una cifra que la convierte en una de las zonas más densamente pobladas del mundo. También hay que evitar la trampa de la estadística, pues las personas que viven en Gaza son seres humanos con historias y recuerdos. Son rostros, más que meros números. Sin embargo, resulta evidente que el lenguaje político en Estados Unidos con la nueva administración de Donald Trump, se basará en la deshumanización de Gaza.

Las implicaciones de las palabras de Trump en la conferencia de prensa del 5 de febrero son asombrosas. La propuesta del mandatario es un claro recordatorio de que, a ojos de muchos líderes mundiales, los palestinos gazatíes, se reducen a poco más que ruido de fondo en el juego geopolítico.

No se trata sólo de territorio o política; se trata de la eliminación sistemática de un pueblo, su historia y su lucha por la autodeterminación. Para Trump, Gaza no es un lugar de sufrimiento y resistencia, sino una oportunidad de negocio. Es una franja de tierra que hay que “arreglar” y renovar para convertirlo en un “destino turístico”, independientemente de quién viva allí o las décadas de agonía soportadas bajo la brutal ocupación y bloqueo israelí.