ORIENTE MEDIO
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Israel y Hamás inician quinto intercambio de prisioneros en Gaza
Hamás ha iniciado los preparativos para un nuevo intercambio de prisioneros en Gaza. Israel liberará a 183 palestinos, mientras Hamás entregará tres israelíes al Comité Internacional de la Cruz Roja.
Israel y Hamás inician quinto intercambio de prisioneros en Gaza
Hamás se prepara para un quinto intercambio de prisioneros en el marco del acuerdo de alto el fuego con Israel. / Foto: AA / AA
Por Redacción

Las Brigadas Qassam, brazo armado de Hamás, han comenzado los preparativos para un nuevo intercambio de prisioneros en el marco del alto el fuego acordado el 19 de enero. Israel liberará a 183 palestinos, mientras que Hamás entregará tres rehenes israelíes al Comité Internacional de la Cruz Roja, en un acto que marca el quinto intercambio de prisioneros desde el inicio de las negociaciones.

Según ha informado un corresponsal de Anadolu, miembros de las Brigadas Qassam se han desplegado en Deir Al-Balah, en el centro de Gaza, para facilitar la entrega de rehenes israelíes al Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR).

Este intercambio se produce en un momento de tensas acusaciones, ya que las autoridades de Gaza han señalado que Israel ha bloqueado la entrada de ayuda humanitaria y suministros esenciales al enclave.

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En Deir al-Balah, las imágenes de TRT World muestran un escenario montado, donde los rehenes israelíes son obligados a subir, saludar y firmar su liberación, mientras decenas de milicianos de Hamás, armados y con los rostros cubiertos, los rodean.

Este es el más reciente de una serie de intercambios que se han llevado a cabo en localidades como Jan Yunis, en el sur de Gaza, y en Yabalia, en el norte, una zona especialmente golpeada por los ataques, donde los residentes han sufrido escasez de alimentos y medicamentos debido al asedio militar durante los últimos meses de la brutal ofensiva.

En el escenario preparado para la liberación, destaca el símbolo de un puño levantado junto a la bandera palestina y las palabras “victoria total” escritas en hebreo, debajo de una imagen del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu.

FUENTE:TRT Español
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