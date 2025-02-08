Hoy es el quinto día del acuerdo de alto el fuego y el intercambio de prisioneros y rehenes entre Israel y Hamás. En esta jornada, un autobús que transportaba a 42 prisioneros palestinos liberados de cárceles israelíes llegó a la ciudad de Ramallah, en Cisjordania ocupada.
Esta liberación forma parte del acuerdo, que comenzó el 19 de enero, y que contempla en total la liberación de 183 prisioneros palestinos hoy.
El grupo de liberados fue celebrado con entusiasmo por una multitud que se reunió para darles la bienvenida.
En paralelo, el grupo palestino Hamás entregó a tres prisioneros israelíes al Comité Internacional de la Cruz Roja en Deir Al-Balah, en el centro de Gaza.
Los prisioneros israelíes liberados son Ohad Ben Ami, Eli Sharabi y Or Levy.
Este es el quinto intercambio de prisioneros desde que comenzaron las negociaciones, con un saldo hasta ahora de 16 prisioneros israelíes y 5 trabajadores tailandeses liberados en el marco del alto el fuego.
Los intercambios anteriores se llevado a cabo en localidades como Jan Yunis, en el sur de Gaza, y en Yabalia, en el norte, una zona especialmente golpeada por los ataques, donde los residentes han sufrido escasez de alimentos y medicamentos debido al asedio militar durante los últimos meses.
El número de muertes en Gaza se acerca a 48.200
El número de muertos en Gaza se acerca a 48.200 a medida que se encuentran más cuerpos entre los escombros. Los médicos y equipos de rescate palestinos han recuperado 22 cadáveres más de los escombros en Gaza, lo que eleva el número total de muertos por la ofensiva genocida de Israel desde octubre de 2023 a 48.181, según ha informado el Ministerio de Sanidad.
Anteriormente, la cifra había sido revisada por los funcionarios a casi 62.000, tras haber sumado miles de personas que están desaparecidas y ahora se presumen muertas.
Un comunicado del ministerio indicó que el saldo incluye cuatro palestinos muertos por fuego israelí en las últimas 48 horas.
Además, según el ministerio, cinco personas heridas también fueron ingresadas en hospitales, lo que eleva el número de heridos a 111.638 en el ataque israelí. “Muchas víctimas siguen atrapadas bajo los escombros y en las carreteras porque los rescatistas no pueden llegar hasta ellas”, afirmó el ministerio.
Estados Unidos aprueba venta de bombas y misiles a Israel por 7.400 millones de dólares
Tras las polémicas declaraciones de Trump de querer deportar a los palestinos y de querer convertir Gaza en un resort. Estados Unidos ha anunciado la aprobación de una venta de más de 7.400 millones de dólares en bombas, misiles y equipos relacionados a Israel.
El Departamento de Estado ha aprobado la venta de bombas, kits de guía y espoletas por valor de 6.750 millones de dólares, además de misiles Hellfire por 660 millones de dólares, según la Agencia de Cooperación de Seguridad de Defensa de Estados Unidos.
La agencia entregó la certificación requerida notificando al Congreso sobre estas posibles ventas.
"Estados Unidos está comprometido con la seguridad de Israel, y es vital para los intereses nacionales estadounidenses ayudar a Israel a desarrollar y mantener una capacidad de autodefensa fuerte y preparada", añadió.