En el séptimo día del asalto israelí al campo de refugiados de Al Faraa, en el sur de Tubas, en el norte de Cisjordania ocupada, un funcionario palestino ha confirmado que aproximadamente 400 palestinos han sido desplazados debido a las operaciones militares en curso.

El gobernador de Tubas y del norte del valle del Jordán, Ahmed Al-Asad, explicó a la Agencia Anadolu que "unos 400 palestinos del campo de Al Faraa han sido desplazados hasta ahora en medio de la operación militar israelí en curso".

Al-Asad detalló que las fuerzas de ocupación han "designado lo que llaman un paso seguro", estableciendo un puesto de control militar a la entrada del campo, donde "están llamando a los ciudadanos en grupos".

Cada grupo, según indicó, "consta de cinco personas, y son sometidas a registros, se les comprueban sus documentos de identidad y algunas son detenidas". En un giro aún más dramático, Al-Asad informó que "hoy, incluso abrieron fuego e hirieron a una persona desplazada".

Israel mata a una mujer embarazada de ocho meses en su asalto al norte de Cisjordania ocupada

Además, una mujer embarazada de ocho meses murió y su marido está en estado crítico por disparos de las fuerzas israelíes en el campamento de refugiados de Nur Shams, en el norte de Cisjordania ocupada, anunció el Ministerio de Sanidad de la Autoridad Nacional Palestina (ANP).

El ministerio identificó a la fallecida como Sundus Yamal Muhamad Shalabi, de 23 años de edad. También confirmó que los equipos médicos fueron incapaces de salvar la vida del feto.

Poco antes, la Media Luna Roja Palestina dijo haber trasladado al hospital a una mujer a la que encontraron sin signos de vida y a otro herido en estado crítico, después de que los soldados israelíes impidieran a las ambulancias de la organización humanitaria acceder a la zona en la que se encontraban durante varias horas.

La agencia oficial de noticias palestina, Wafa, dijo que las fuerzas israelíes enviaron maquinaria pesada y apisonadoras al campamento durante la madrugada, y lanzaron varias redadas contra viviendas de la zona.

Mientras, en el cercano campamento de Tulkarem, numerosos efectivos israelíes continúan allanando viviendas, muchas de las cuales están ya vacías y en ruinas tras dos semanas de redadas.