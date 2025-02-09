Las bombas y proyectiles israelíes sin detonar enterrados en las ruinas de Gaza podrían representar una amenaza mortal para miles de personas en el enclave palestino devastado por la brutal ofensiva, según alertó la ONG Humanity & Inclusion.

Según Simon Elmont, experto en desminado de la ONG Humanity & Inclusion (Handicap International), el volumen de municiones lanzadas sobre Gaza durante los 15 meses de conflicto ha sido “alucinante”. “La cantidad de municiones disparadas es enorme”, destacó Elmont en declaraciones a la agencia AFP.

El experto advirtió que entre el 9 y el 13% de los proyectiles no explotan en el impacto inicial, lo que significa que decenas de miles de bombas y proyectiles continúan siendo un peligro latente.

"Van a ser decenas de miles de municiones sin explotar, eso es seguro", añadió.

“Fatal”

Con el alto el fuego entre Hamás e Israel, que entró en vigor el 19 de enero, comenzó una frágil calma. Sin embargo, Elmont advirtió sobre el riesgo de muertes y heridas mientras cientos de miles de palestinos desplazados regresan a sus hogares para recuperar sus pertenencias e intentar reconstruir. “El potencial es de cientos, si no miles, de incidentes en los que las personas pueden resultar heridas. Y lamentablemente, algunas de esas lesiones serán fatales”, advirtió.

El experto explicó que la gente comenzará a buscar sus efectos personales y entrará en edificios dañados y destruidos, “empezarán a mover los escombros”. “Nuestra gran preocupación ahora es que, mientras lo hacen, se topen con munición”, añadió Elmont.

Citando imágenes de video recientes, Elmont relató que un niño de Gaza fue hospitalizado después de que otro niño le lanzara una granada, “creyendo que era un juguete”.