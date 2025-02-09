Es una fría tarde de invierno después de las oraciones del viernes en el Centro Diyanet de America (DCA), y la casa de té resuena con las conversaciones.

El aroma del té turco recién hecho se mezcla con el calor de las risas y discusiones. Entre los asistentes se encuentra Musab Shadid, un visitante frecuente del centro.

“Como asistente regular a las oraciones comunitarias y celebraciones religiosas, considero al DCA mi hogar, un lugar donde rezo y disfruto de la compañía de mis amigos en la casa del té”, dice Mus’ab, quien se identifica solo por su primer nombre.

“No se trata solo de rezar; se trata de las conexiones que construimos aquí”, explica a TRT World.

Este sentido de pertenencia no es casual. Se hace eco de una tradición centenaria: la Kulliye otomana, un complejo arquitectónico holístico que combinaba la fe, la educación, el comercio y el bienestar social en el tejido de la vida cotidiana.

Más que simples lugares de culto, las Kulliye eran comunidades vibrantes y autosuficientes, representando una visión de la civilización islámica que integraba lo espiritual con lo práctico.

Hoy, el DCA revive este legado, ofreciendo un modelo sostenible e inclusivo para los espacios comunitarios contemporáneos en los Estados Unidos.

Un modelo atemporal para la vida en comunidad

Las raíces del concepto de Kulliye se hunden profundamente en la historia islámica, remontándose a Medina, la ciudad del profeta Muhammad.

Como primera ciudad musulmana, Medina sirvió de modelo donde la religión se entrelazaba de manera natural con la vida diaria, cultivando una comunidad virtuosa similar a la visión de Al-Farabi de la “Ciudad Virtuosa”.

El Imperio Otomano perfeccionó este modelo, estableciendo los Kulliye como el centro de la vida urbana.

Estructuras como la Kulliye de Suleymaniye en Estambul, encargada por el sultán Suleiman el Magnífico y diseñada por el famoso arquitecto Sinan, representan la cúspide de esta tradición.

En el corazón de la Kulliye se encuentra la mezquita, su núcleo espiritual, rodeada de estructuras esenciales como madrasas, bibliotecas, baños públicos, mercados y hospitales.

Estos complejos no solo eran meramente funcionales, sino que simbolizaban una cosmovisión que integraba las dimensiones espirituales, intelectuales y materiales de la vida.

Cada componente de la Kulliye contribuía al bienestar de la comunidad, reflejando el principio islámico de la unidad en armonía.

Las Kulliye no solo eran maravillas arquitectónicas, sino también centros socioeconómicos, sostenidos a través de waqf (donaciones caritativas) que financiaban la educación, la atención médica y el bienestar social.

Las Kulliye también reflejaban el espíritu filantrópico de la civilización otomana-turca, ya que los sultanes otomanos y las madres sultanas establecieron numerosas Kulliye, fuentes públicas, e incluso hospitales para animales como el Gurabahane-i Laklakan, un santuario para tratar a las cigüeñas enfermas.

Hoy en día, el Diyanet Center of America, situado a solo 21 kilómetros de Washington, D.C., revive el espíritu de la tradición del Kulliye en suelo estadounidense.

Construido sobre un área de 427 metros cuadrados, esta maravilla arquitectónica fusiona el diseño turco tradicional con la tecnología moderna, creando un espacio funcional y sostenible.

En su corazón, el DCA alberga una impresionante mezquita, que recuerda la arquitectura clásica de Estambul, pero más allá de sus cúpulas y minaretes, se extiende un ecosistema dinámico diseñado para satisfacer las diversas necesidades de su comunidad.

“El DCA es más que un complejo arquitectónico; es un Kulliye no cerrado que encarna la visión inclusiva de Rumi, sirviendo como un terreno divino para construir puentes entre diversas comunidades donde personas de todos los orígenes se sienten en casa”, afirma Fatih Kanca, presidente del DCA.

