Es una fría tarde de invierno después de las oraciones del viernes en el Centro Diyanet de America (DCA), y la casa de té resuena con las conversaciones.
El aroma del té turco recién hecho se mezcla con el calor de las risas y discusiones. Entre los asistentes se encuentra Musab Shadid, un visitante frecuente del centro.
“Como asistente regular a las oraciones comunitarias y celebraciones religiosas, considero al DCA mi hogar, un lugar donde rezo y disfruto de la compañía de mis amigos en la casa del té”, dice Mus’ab, quien se identifica solo por su primer nombre.
“No se trata solo de rezar; se trata de las conexiones que construimos aquí”, explica a TRT World.
Este sentido de pertenencia no es casual. Se hace eco de una tradición centenaria: la Kulliye otomana, un complejo arquitectónico holístico que combinaba la fe, la educación, el comercio y el bienestar social en el tejido de la vida cotidiana.
Más que simples lugares de culto, las Kulliye eran comunidades vibrantes y autosuficientes, representando una visión de la civilización islámica que integraba lo espiritual con lo práctico.
Hoy, el DCA revive este legado, ofreciendo un modelo sostenible e inclusivo para los espacios comunitarios contemporáneos en los Estados Unidos.
Un modelo atemporal para la vida en comunidad
Las raíces del concepto de Kulliye se hunden profundamente en la historia islámica, remontándose a Medina, la ciudad del profeta Muhammad.
Como primera ciudad musulmana, Medina sirvió de modelo donde la religión se entrelazaba de manera natural con la vida diaria, cultivando una comunidad virtuosa similar a la visión de Al-Farabi de la “Ciudad Virtuosa”.
El Imperio Otomano perfeccionó este modelo, estableciendo los Kulliye como el centro de la vida urbana.
Estructuras como la Kulliye de Suleymaniye en Estambul, encargada por el sultán Suleiman el Magnífico y diseñada por el famoso arquitecto Sinan, representan la cúspide de esta tradición.
En el corazón de la Kulliye se encuentra la mezquita, su núcleo espiritual, rodeada de estructuras esenciales como madrasas, bibliotecas, baños públicos, mercados y hospitales.
Estos complejos no solo eran meramente funcionales, sino que simbolizaban una cosmovisión que integraba las dimensiones espirituales, intelectuales y materiales de la vida.
Cada componente de la Kulliye contribuía al bienestar de la comunidad, reflejando el principio islámico de la unidad en armonía.
Las Kulliye no solo eran maravillas arquitectónicas, sino también centros socioeconómicos, sostenidos a través de waqf (donaciones caritativas) que financiaban la educación, la atención médica y el bienestar social.
Las Kulliye también reflejaban el espíritu filantrópico de la civilización otomana-turca, ya que los sultanes otomanos y las madres sultanas establecieron numerosas Kulliye, fuentes públicas, e incluso hospitales para animales como el Gurabahane-i Laklakan, un santuario para tratar a las cigüeñas enfermas.
Hoy en día, el Diyanet Center of America, situado a solo 21 kilómetros de Washington, D.C., revive el espíritu de la tradición del Kulliye en suelo estadounidense.
Construido sobre un área de 427 metros cuadrados, esta maravilla arquitectónica fusiona el diseño turco tradicional con la tecnología moderna, creando un espacio funcional y sostenible.
En su corazón, el DCA alberga una impresionante mezquita, que recuerda la arquitectura clásica de Estambul, pero más allá de sus cúpulas y minaretes, se extiende un ecosistema dinámico diseñado para satisfacer las diversas necesidades de su comunidad.
“El DCA es más que un complejo arquitectónico; es un Kulliye no cerrado que encarna la visión inclusiva de Rumi, sirviendo como un terreno divino para construir puentes entre diversas comunidades donde personas de todos los orígenes se sienten en casa”, afirma Fatih Kanca, presidente del DCA.
Integración de las necesidades espirituales y materiales
La mezquita está rodeada de un centro cultural, salas de exposiciones, salas de seminarios, instalaciones deportivas, un hammam de estilo otomano, casas turcas tradicionales, una casa de té, un mercado de comestibles, una tienda de regalos y un restaurante que sirve cocina turca-otomana.
Estos espacios fomentan el compromiso comunitario al tiempo que garantizan la sostenibilidad económica, haciendo eco del sistema otomano de Waqf que históricamente apoyaba a las Kulliyes.
A través de iniciativas como el Programa Montessori, el Programa Hifz y la Escuela Dominical, el DCA nutre a la próxima generación, asegurando que los valores y virtudes islámicos sigan siendo parte integral de su educación.
“Disfruto del voluntariado en los programas del DCA para conversos, mujeres y niños, que brindan orientación espiritual, apoyo comunitario y actividades significativas que fomentan un sentido de pertenencia”, dice Luqman Abdullah, un musulmán converso.
En este entorno inclusivo, los asistentes experimentan la serenidad del islam, encontrando un espacio que nutre tanto la fe como la comunidad.
Adnan Zaber, ingeniero de la NASA, a pocos kilómetros del DCA, dice: “Siempre he tenido un fuerte sentido de pertenencia. El ambiente abierto y acogedor garantiza que todos, ya sean nuevos en el islam, musulmanes de toda la vida o visitantes que simplemente buscan aprender más, se sientan como en casa”.
Otros comparten sentimientos similares.
“Como arquitecta y madre de dos niños pequeños, criándolos como musulmanes turco-estadounidenses en una sociedad predominantemente cristiana, valoro profundamente la importancia de estos espacios”, dice Ece Kilic.
Destaca cómo el DCA fomenta un sentido de pertenencia al integrar fe, cultura y comunidad en la vida cotidiana, asegurando que los niños crezcan en un entorno que nutre su identidad, mientras abraza la diversidad y la inclusión.
Además, a través de exposiciones, conferencias y talleres sobre arte turco e islámico, el DCA refuerza la identidad cultural dentro de la diáspora, asegurando que no sea solo un lugar de culto, sino un centro próspero de educación, cultura y diálogo.
Sostenibilidad y modernidad
Una de las características más destacadas del DCA es su equilibrio entre sostenibilidad y funcionalidad moderna. Bajo el complejo se encuentra un gran estacionamiento, que aborda los desafíos de accesibilidad.
Instalaciones como piscinas y complejos deportivos se integran perfectamente con la arquitectura tradicional, demostrando una exitosa combinación de patrimonio e innovación.
Al combinar sin esfuerzo el diseño tradicional con la funcionalidad moderna, el DCA emerge como un modelo pionero en la planificación suburbana. Muestra cómo las estructuras históricas como el Kulliye pueden adaptarse a las comunidades modernas, fusionando la estética otomano-turca con la tecnología para unir tradición y vida contemporánea.
El DCA es más que una maravilla arquitectónica; es una vitrina del patrimonio cultural otomano-turco. Inspirada en la arquitectura otomana del siglo XVI, la mezquita y sus instalaciones circundantes reflejan visual y simbólicamente la riqueza de la civilización islámica.
Sirviendo como un marcador de identidad para los musulmanes en Estados Unidos y un puente entre las raíces históricas y los valores modernos, el DCA presenta la civilización islámica a un público más amplio a través de su arquitectura funcional y simbólica.
Como dijo Fatih Kanca, “Al abrazar los desafíos contemporáneos y evolucionar para satisfacer las necesidades modernas, el DCA se ha convertido en un centro pionero de diplomacia religiosa, promoviendo el mensaje de paz del islam”.
El Diyanet Center of America es más que una maravilla arquitectónica: es un testimonio vivo de la relevancia perdurable de la tradición de la Kulliye otomana.
Al conectar el pasado con el futuro, ofrece una visión convincente de espacios comunitarios sostenibles, inclusivos y espiritualmente enriquecedores, conectando a la comunidad musulmana de EE.UU. con su rico patrimonio, mientras ejemplifica el desarrollo urbano sostenible e inclusivo.
En una era en la que la vida urbana a menudo aísla más que conecta, el DCA revitaliza el espíritu intemporal del ethos del Kulliye, fomentando vínculos sociales, crecimiento intelectual y realización espiritual.
No es solo un lugar de culto, sino un santuario donde la fe, la cultura y la comunidad florecen juntas: una inspiración para los espacios comunitarios en el mundo moderno.