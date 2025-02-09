Cerca de 14 millones de ecuatorianos iniciaron su jornada electoral para elegir al próximo líder de la nación andina, que atraviesa su peor crisis en medio siglo, marcada por la violencia.

Dieciséis candidatos compiten por la presidencia de Ecuador para el próximo periodo de cuatro años, entre ellos el joven mandatario de línea dura Daniel Noboa y su opositora de izquierda Luisa González.

El presidente ecuatoriano Daniel Noboa parece encaminado a ganar las elecciones presidenciales del domingo, ya que los votantes respaldan sus promesas de luchar contra la delincuencia, a pesar de las críticas de sus opositores sobre su falta de acciones contundentes.

Noboa, elegido por primera vez en 2023 para completar el mandato de su antecesor, asegura que su despliegue militar en las calles y dentro de las cárceles, entre otras medidas, ha logrado reducir en un 15% las muertes violentas, disminuido drásticamente la violencia en las prisiones y facilitado la captura de importantes líderes de bandas criminales.

Sus 15 opositores han señalado que es necesario hacer más frente al crimen relacionado con el narcotráfico, que ha golpeado al país en los últimos años, pero algunas de las soluciones propuestas por ellos requieren probablemente una difícil aprobación legislativa o reformas constitucionales. Otras ideas de política, como el aumento de la seguridad en fronteras y puertos, son ya implementadas por Noboa.

"Ecuador ha cambiado hoy y quiere seguir cambiando, quiere consolidar su triunfo. Ya no somos una promesa, somos una realidad en este país, que ha tomado una decisión", afirmó Noboa en un mitin de cierre de campaña el jueves en Quito. "Este domingo, recuperen su capacidad de soñar".

"El presidente ha hecho en un año muchas cosas que los gobiernos anteriores no pudieron hacer", afirmó Kevin Galarza, un estudiante de 20 años que asistió al mitin de Noboa en Guayaquil. "Noboa ganará en la primera vuelta, es nuestra esperanza." Noboa, el heredero de una fortuna empresarial de 37 años, ha manifestado su intención de ganar de manera definitiva este domingo.

Dos importantes encuestas de opinión indican que podría lograrlo, ya sea con más del 50 % de los votos o ganando al menos el 40% y estando 10 puntos por delante de su rival más cercano. Otras encuestas sugieren que no ganará directamente el domingo, pero triunfaría en una segunda vuelta en abril contra la izquierdista Luisa González, a quien también se enfrentó en 2023.