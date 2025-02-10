Un “no” rotundo ha sido la respuesta mayoritaria de la comunidad internacional –especialmente de las potencias en Oriente Medio– al plan del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de tomar Gaza y ocuparla. Durante días, país tras país y nación tras nación han encendido las alarmas sobre el desplazamiento masivo de palestinos que implicaría el proyecto de Trump. Aún así, desde Washington, el presidente estadounidense volvió a enfilar su propuesta y aseguró este domingo que está "comprometido a comprar y poseer Gaza”.

Luego, repitió de nuevo que es un sitio de “demolición” en el que no se puede vivir. “Es muy inseguro, pero lo convertiremos en un muy buen sitio para que alguien pueda hacer desarrollos futuros. Dejaremos que otros países desarrollen partes de él. Será hermoso. La gente puede venir de todo el mundo a vivir allí, pero vamos a cuidar de los palestinos. Nos aseguraremos de que vivan de manera hermosa, en armonía y en paz, y que no sean asesinados. Este ha sido el sitio más peligroso del mundo para vivir", insistió.

"Piénsenlo como un gran sitio inmobiliario, y Estados Unidos lo va a poseer y lo irá desarrollando lentamente, muy lentamente, no tenemos prisa. Traemos estabilidad a Oriente Medio y a una parte de Oriente Medio totalmente desgarrada por la guerra, una parte de Oriente Medio que ha causado tremendos problemas, tremendos problemas, Gaza, y seremos dueños de ella", remató.

Las declaraciones de Trump parecieron ser la cereza del pastel de los comentarios que emitió el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, durante una entrevista televisada el jueves: establecer un Estado palestino en el territorio de Arabia Saudita. Tras corregir al periodista israelí de derecha Yaakov Bardugo sobre la posibilidad de un Estado palestino, respondió: "¿Un Estado palestino? A menos de que quieras que el Estado palestino esté en Arabia Saudita... Ellos (los saudíes) tienen mucho territorio".

El rechazo fue inmediato. La propuesta de un Estado para los palestinos fuera de Gaza y la Cisjordania ocupada desató una ola de condenas regionales, incluyendo a Türkiye, la misma Arabia Saudita, Qatar, Egipto y el Ministerio de Relaciones Exteriores palestino, que calificó las declaraciones de "racistas".

Erdogan: Ningún poder puede obligar a los palestinos a salir de su patria

"Nadie tiene el poder de sacar a la gente de Gaza de su patria eterna, que ha existido durante miles de años. Palestina, incluida Gaza, Cisjordania y Jerusalén Este (ocupadas), pertenece a los palestinos", dijo Erdogan a la prensa este domingo en Estambul, antes de volar a Malasia. El mandatario añadió que ni siquiera vale la pena discutir las propuestas del Gobierno de Estados Unidos, hechas bajo presión de Israel.

Por su parte, Arabia Saudita sostuvo que las declaraciones de Netanyahu buscan distraer la atención de los “continuos crímenes cometidos por la ocupación israelí" en Gaza. El Ministerio de Relaciones Exteriores del país subrayó su "rechazo categórico a tales declaraciones que tienen como objetivo desviar la atención de los continuos crímenes cometidos por la ocupación israelí contra los hermanos palestinos en Gaza".

El comunicado del ministerio también acogió con satisfacción "la condena, la desaprobación y el rechazo total anunciados por los países hermanos hacia lo que Benjamín Netanyahu declaró sobre el desplazamiento del pueblo palestino".

En su comunicado, Arabia Saudita dijo que "esta mentalidad extremista y ocupante”, en referencia a Netanyahu, no entiende lo que significa la tierra palestina para los palestinos.

Esa forma de pensamiento, añadió, niega el derecho del pueblo palestino "a vivir en primer lugar, ya que ha destruido completamente Gaza" y ha matado a decenas de miles "sin el más mínimo sentimiento humano o responsabilidad moral".

Una postura similar adoptó el jefe de la Liga Árabe, Ahmed Aboul Gheit, quien dijo el domingo que el razonamiento detrás de las declaraciones de Netanyahu "es inaceptable y refleja una completa desconexión de la realidad", añadiendo que tales ideas "no son más que meras fantasías o ilusiones".

Violación del derecho internacional

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Jordania condenó los comentarios de Netanyahu como "incendiarias y una clara violación del derecho internacional". Justamente, subrayó que los palestinos tienen el "derecho a establecer un Estado independiente y soberano" junto a Israel.

Asimismo, Emiratos Árabes Unidos denunció las declaraciones de Netanyahu como "reprensibles y provocadoras", calificándolas de "una flagrante violación del derecho internacional y de la Carta de las Naciones Unidas".

Para los palestinos, cualquier intento de obligarlos a salir de Gaza evocaría oscuros recuerdos de la "Nakba", o catástrofe en árabe, que fue el desplazamiento masivo de palestinos durante la creación de Israel en 1948.

¿Aceptaría Trump refugiados palestinos?