Mohammed Awed Alkafarna ni siquiera había nacido cuando sus abuelos se vieron obligados a abandonar su hogar y su tierra en uno de los mayores desplazamientos humanos de la historia moderna.

Pero creció escuchando historias transmitidas de generación en generación, que relataban los horrores de cientos de miles de palestinos en lo que ahora se conoce como la Nakba –la catástrofe– de 1948.

Sin embargo, Alkafarna, abogado y activista de derechos humanos radicado en Beit Hanoun, al norte de Gaza, ha visto con sus propios ojos lo peor de la brutalidad israelí. Sobrevivió al ataque genocida que el estado judío desató en el enclave, exterminando en apenas 15 meses a más de 48.000 personas.

Y ahora, mientras el presidente estadounidense Donald Trump, redobla su propuesta, ampliamente criticada, de expulsar a la población de Gaza para “reconstruir” el devastado enclave, el joven activista palestino se prepara para lo peor.

"Estas declaraciones sobre el desplazamiento son similares a lo que les ocurrió a nuestros abuelos y familiares, obligados a abandonar su tierra en 1948 bajo amenazas y a punta de pistola", explica Alkafarna a TRT World.

Sin embargo, el abogado cree que la situación ahora es peor, porque el mundo presencia en tiempo real las atrocidades del genocidio de Gaza, transmitidas en directo.

"La diferencia entre este genocidio y la Nakba es que hoy las organizaciones de derechos humanos y los tribunales internacionales -que no existían en aquel entonces- están presenciando lo que sucede", añade Alkafarna. “Pero son incapaces de proteger a los palestinos”.

Trump ha afirmado que Israel entregaría Gaza a Estados Unidos después de la ofensiva y que todos los palestinos deben abandonar el enclave para permitir su reconstrucción.

"Todos con los que he hablado adoran la idea de que Estados Unidos sea dueño de ese pedazo de tierra", dijo Trump poco después de una reunión con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, en Washington.

Para los palestinos de Gaza –obligados a reubicarse varias veces desde el 7 de octubre de 2023–, esta idea es descabellada y peligrosamente similar a la Nakba, cuando las bandas sionistas expulsaron por la fuerza a más de 750.000 palestinos para establecer Israel, ocupando el 78% del territorio y fragmentando la sociedad palestina.

La ocupación se profundizó en 1967, cuando Israel se apoderó de Gaza, Cisjordania y Jerusalén Este, dividiendo gradualmente los territorios palestinos mediante asentamientos ilegales, control militar y bloqueos.

Hoy, Gaza sigue aislada bajo asedio, mientras la Cisjordania ocupada está dividida por puestos de control y asentamientos ilegales, lo que deja a Palestina como una colección de porciones de tierra desconectadas y cada vez más pequeñas.

Una pesadilla sin fin

Al igual que cientos de miles de palestinos en Gaza y otros lugares, la vida de Alkafarna se vio gravemente afectada. La ofensiva genocida convirtió el enclave costero en un paisaje distópico, plagado de cadáveres putrefactos, montañas de metal retorcido y escombros de hormigón.

Los ataques aéreos israelíes destruyeron su casa y la de sus familiares.

Su familia de nueve personas ha quedado destrozada: su madre y una de sus hermanas, Maryam, han sido trasladadas a Qatar para recibir tratamiento por las heridas sufridas en los bombardeos israelíes en el norte de Gaza. Maryam también perdió a su marido.

Incluso tras huir al sur, los ataques no cesaron. Su hermana Sayida y los familiares de sus suegros también resultaron heridos, mientras que la salud de su hermano Ezz el-Din, que sufre de diabetes, se deterioró debido a la falta de insulina.

“Perdí a mis amigos de la infancia, a mi primo, a muchos familiares y amigos. Perdí a mis amigos de la escuela, perdí amigos que conocí en la universidad mientras estudiaba derecho y perdí amigos de mi vida profesional que habrían sido brillantes abogados si la ocupación israelí no los hubiera matado”, lamenta Alkafarna.

Otros, como Mohammed Kahlout, dicen que sólo la muerte puede separarlos de su amada Gaza.