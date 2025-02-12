El presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, emprendió una gira diplomática por el sudeste de Asia, realizando visitas oficiales a Malasia e Indonesia como parte de la iniciativa “Asia de nuevo” (Asia Anew Initiative).

Lanzada en 2019 por Ankara, esta iniciativa busca expandir el compromiso económico, político y estratégico del país en la región asiática.

Durante las reuniones, las conversaciones del presidente Erdogan se centraron en fortalecer la cooperación en comercio, defensa, tecnología, educación, gestión de desastres, medios de comunicación y medidas de rehabilitación postconflicto.

Asimismo, en una conferencia de prensa conjunta con el primer ministro de Malasia, Anwar Ibrahim, Erdogan recibió grandes elogios. Ibrahim lo describió como "un líder del mundo musulmán, un defensor de la justicia, un portavoz de los derechos humanos y un dirigente que lucha incansablemente por resultados justos en el escenario global".

Los expertos consideran que la visita de Erdogan es un paso significativo en el esfuerzo más amplio de Türkiye por fortalecer sus lazos con el sudeste de Asia, en línea con las prioridades geopolíticas de Ankara.

“El viaje de Erdogan a Indonesia y Malasia es una parte clave de la iniciativa "Asia de nuevo" de Türkiye para profundizar sus lazos con las economías asiáticas”, afirmó el Dr. Murat Yas, profesor asistente en la Universidad de Mármara y miembro del Instituto Social, un centro de estudios con sede en Estambul, en declaraciones a TRT World.

El Dr. Yas destacó la Cumbre de Kuala Lumpur de 2019, respaldada por Türkiye, Malasia y Pakistán, como un hito temprano de los esfuerzos de Ankara por forjar un marco de liderazgo alternativo para el mundo musulmán.

Expansión de la cooperación bilateral

Türkiye está profundizando sus lazos con Malasia e Indonesia –dos actores clave en la ASEAN–, los BRICS, la Organización de Cooperación Islámica (OCI) y la organización de cooperación económica D-8, conocida como Developing-8, formada por Türkiye, Bangladesh, Egipto, Indonesia, Irán, Malasia, Nigeria y Pakistán.

“El papel de Anwar Ibrahim en Malasia y Prabowo Subianto en Indonesia es crucial para el avance de la cooperación regional y el apoyo a la visión de Türkiye de un mundo musulmán resiliente”, afirmó el Dr. Yas.

Fortalecimiento de los lazos económicos

Las relaciones económicas de Türkiye con Indonesia y Malasia han experimentado un notable crecimiento en los últimos años, impulsadas por acuerdos de libre comercio que han facilitado el acceso al mercado y reducido aranceles.

“Las relaciones comerciales entre Türkiye, Indonesia y Malasia han crecido significativamente, respaldadas por tratados de libre comercio que fortalecen la cooperación en sectores clave como la agricultura, la tecnología y la defensa”, explicó el Dr. Yas.