Al menos 40.000 palestinos han sido desplazados de sus hogares en la Cisjordania ocupada desde el comienzo de la ofensiva israelí conocida como “Operación Muro de Hierro”, que se inició el 21 de enero. Así lo informó la agencia para los refugiados palestinos de las Naciones Unidas (UNRWA) en un comunicado oficial, advirtiendo que esta cifra podría seguir aumentando a medida que avanza el conflicto.

La operación ha dejado devastados varios campos de refugiados, algunos de los cuales "están casi vacíos después de que las fuerzas israelíes lanzaran la operación". El campamento de Yenín, uno de los más afectados, "hoy está vacío, evocando recuerdos de la Segunda Intifada (en el año 2000)", según denunció la organización.

A esta situación se suma que, este miércoles, el ejército israelí ordenó la evacuación de los residentes del campo de refugiados de Nur Shams, situado al este de la ciudad de Tulkarem, en Cisjordania ocupada. Según testigos citados por la agencia de noticias Anadolu, los soldados emitieron la orden a través de altavoces, instando a los palestinos a abandonar sus hogares en medio de una ofensiva militar.

Pero estos desplazamientos forzados también han estado acompañados de una enorme destrucción de infraestructura, quema de viviendas y detenciones masivas. Según la agencia de la ONU, "el uso de ataques aéreos, excavadoras blindadas, detonaciones controladas y armamento avanzado por parte de las fuerzas israelíes se ha convertido en algo habitual", afectando principalmente a los campamentos de refugiados de Yenín, Tulkarem, Nur Shams y El Fara.

Por su parte, la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU (OCHA) informó que al menos 40 personas murieron desde el inicio de la ofensiva en Cisjordania ocupada.

La UNRWA también ha denunciado que miles de familias han sido desplazadas por la fuerza desde que Israel intensificó sus operaciones militares en la zona a mediados de 2023. "Las operaciones repetidas y destructivas han dejado inhabitables los campos de refugiados del norte, atrapando a los residentes en un desplazamiento cíclico", subrayó la agencia.

Además de las redadas y desplazamientos, Israel ha agravado la crisis humanitaria al prohibir a la UNRWA operar en la zona y restringir cualquier contacto entre sus funcionarios y la agencia. Esta medida no solo afecta a los palestinos en los campos de refugiados, sino también al personal que intenta asistirlos.

Israel construye nuevo asentamiento ilegal