En enero, Steve Sosebee, cubierto con un kufiya (pañuelo palestino), recibió el Premio a la Trayectoria de TRT por sus décadas de trabajo humanitario en Palestina.

“No están solos”, dijo, dirigiéndose a los palestinos mientras aceptaba el galardón en reconocimiento a su incansable labor.

Sosebee desafía los estereotipos a través de su compromiso inquebrantable, especialmente con los niños palestinos frente a la opresión de décadas por parte de Israel.

En 1991, junto a su difunta esposa, Huda Al-Masri, fundó el Fondo de Ayuda a los Niños Palestinos (PCRF) para proporcionar atención médica, ayuda humanitaria y apoyo a los palestinos.

Continuando su misión, en 2024, Sosebee estableció HEAL Palestine, una organización enfocada en la Salud, la Educación, la Ayuda y el Liderazgo para asistir a niños y familias necesitadas.

Gracias a sus incansables esfuerzos, ha ayudado a más de 2.000 niños palestinos a recibir atención médica vital a través de fronteras internacionales.

“Tuvo que ocurrir un genocidio para que la gente despertara”, afirma en una entrevista exclusiva con TRT World, reflexionando sobre su trayectoria, la misión de HEAL Palestine y la urgente necesidad de una acción global.

HEAL Palestine se fundamenta en cuatro pilares clave: salud, educación, ayuda y liderazgo.

La organización brinda apoyo en salud mental y opera un hospital de campaña en Gaza, financia escuelas y becas para estudiantes, y gestiona cocinas comunitarias que alimentan a decenas de miles. Además, desempeña un papel crucial en la entrega de suministros médicos y ayuda humanitaria, especialmente en el norte de Gaza.

TRT World se sentó con Steve y esto fue lo que compartió.

Relacionado El alto precio que pagan los niños en Gaza: muerte, hambre y desaparición

TRT World: ¿Cómo surgió la idea de fundar una organización de ayuda humanitaria para los niños palestinos?

Steve Sosebee: Visité Palestina por primera vez en 1988. Fue durante la Primera Intifada. Como estudiantes de periodismo, recorrimos la [ocupada] Cisjordania y Gaza, y tuvimos la oportunidad de conocer a familias y ver cómo era su vida. Me enamoré de la cultura y la gente, pero también vi su inmensa lucha. Ese viaje cambió mi vida.

Inicialmente, trabajé como periodista para educar a los estadounidenses sobre las realidades en el terreno, realidades que eran en su mayoría desconocidas en los EE. UU. en ese entonces. No creo que muchos estadounidenses supieran lo dura que era la ocupación y la limpieza étnica.

Para mí, la vida tomó otro rumbo para llegar a la misma gente. Todo cambió cuando organicé atención médica para un hermano y una hermana gravemente heridos en un bombardeo en Cisjordania. Los llevé a Ohio para su tratamiento, y el impacto fue profundo, no solo para ellos, sino para toda la comunidad.

La comunidad palestina, la comunidad árabe, se unió y los cuidó. Fue un momento de conexión humana. La gente mostró compasión y se unió para conocer la historia de los niños. Fue entonces cuando me di cuenta de que el trabajo humanitario podría ser una herramienta poderosa para el cambio.

Esos niños, antes víctimas anónimas, se hicieron reales para la gente. Su historia hizo titulares. Y por primera vez, muchos estadounidenses vieron a los niños palestinos como seres humanos: niños sonrientes, riendo, viviendo, respirando –y no la versión deshumanizada que puede ser cómplice de facilitar un genocidio.

TRT World: ¿Cómo ve la representación que los medios occidentales hacen de los palestinos?

Sosebee: La deshumanización de los palestinos es deliberada. La única manera en que se pueden cometer atrocidades masivas contra los niños de Gaza es si la gente los ve como algo menos que humanos. Y los medios han jugado un papel clave en crear esa percepción.

Incluso hoy en día, la cobertura es sesgada. Los mismos hechos se reportan de manera diferente, dependiendo de si involucran a israelíes o palestinos.