Las amenazas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de imponer aranceles del 25% a México, generan incertidumbre sobre el futuro de la economía del país latinoamericano. De implementarse, podrían afectar su calificación crediticia e incluso llevarlo a una recesión, advirtió la agencia calificadora Fitch Ratings.

“Si se implementa, el arancel general del 25% tendría un impacto mucho mayor, lo que probablemente causaría una recesión en México en 2025 y reduciría la producción nacional en 3 puntos porcentuales para 2026”, señaló la calificadora Fitch en su artículo "La amenaza e incertidumbre de los aranceles de Estados Unidos representan riesgos para México".

Este escenario afectaría la competitividad de las exportaciones mexicanas, golpeando especialmente sectores clave como la manufactura y la industria automotriz, pilares fundamentales de su Producto Interno Bruto (PIB).

Dado que México depende en gran medida del comercio con Estados Unidos, con un intercambio anual superior a los 700.000 millones de dólares, una relación comercial deteriorada podría frenar el crecimiento económico y aumentar el riesgo de contracción.

En este sentido, Fitch también advirtió que las presiones económicas derivadas de estas medidas podrían afectar la calificación soberana de México. Una posible degradación encarecería los costos de financiamiento del gobierno y de las empresas, limitando su capacidad de respuesta ante una crisis.

“En una recesión inducida por aranceles, la capacidad de implementar una política monetaria anticíclica puede ser limitada si se produce la depreciación de la moneda y la inestabilidad del mercado financiero. Las medidas de represalia presentarían riesgos adicionales no considerados en nuestras estimaciones”, añadió Fitch en su análisis.

Asimismo, la agencia calificadora estimó que, más allá de lo que ocurra a corto plazo, la incertidumbre sobre la economía mexicana persistirá hasta 2026, cuando llegue la fecha de revisión del Tratado comercial de México, Estados Unidos y Canadá, conocido como T-MEC.

La integración productiva de la región, en peligro

México ha rechazado en reiteradas ocasiones las amenazas de aranceles por parte de Estados Unidos, subrayando que su intención es continuar con una relación de colaboración entre países vecinos.

Más allá de las consecuencias en el propio México, la presidenta Claudia Sheinbaum ha advertido que los aranceles podrían generar una espiral de represalias que pondría en peligro la integración productiva de la región.