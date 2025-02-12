AMÉRICA LATINA
5 MIN DE LECTURA
Noboa y González denuncian “irregularidades” en las elecciones en Ecuador
Los candidatos que irán a segunda vuelta en Ecuador, Daniel Noboa y Luisa González, denunciaron irregularidades en los comicios. Mientras, la UE y la OEA, observadores de la elección, descartaron fraude.
Noboa y González denuncian “irregularidades” en las elecciones en Ecuador
Elecciones en Ecuador. (Getty Images) / Getty Images
Por Redacción

A tres días de las elecciones en Ecuador, que según el Consejo Nacional Electoral (CNE) tendrán una segunda vuelta, el presidente Daniel Noboa, quien busca la reelección, y la candidata correísta Luisa González denunciaron presuntas “irregularidades” en el escrutinio. En contraste, las misiones de observación electoral de la Unión Europea y la Organización de Estados Americanos calificaron el proceso de “transparente”.

Con el 99,47% de las actas escrutadas, Noboa cuenta con el 44,18% de los votos, mientras que González le sigue de cerca con el 43,94%. Es decir, ninguno de los dos cumplió con los requisitos para ganar en primera vuelta –superar el 50% de los sufragios o alcanzar el 40% con una ventaja de 10 puntos sobre su rival–.

Sin embargo, con el conteo aún en curso, Noboa insiste en que ganó la primera vuelta, mientras que González sostiene que obtuvo dos puntos porcentuales más que el actual presidente.

El actual presidente rompió su silencio el martes, tras no haber aparecido públicamente desde que se conocieron los resultados, y acusó al CNE de asignarle menos votos de los que realmente recibió.

“Ha habido muchísimas irregularidades y seguíamos contando. Seguíamos revisando en ciertas provincias que había cosas que no cuadraban o incluso no cuadraban con el conteo rápido de la OEA, el cual nos ponía con una cifra mayor, el trabajo todavía no está terminado", sostuvo el mandatario.

Noboa explicó así las razones por las que no celebró ni hizo declaraciones al final de la jornada electoral del domingo, cuando los resultados ya arrojaban un empate técnico con González, del partido Revolución Ciudadana.

No obstante, González también denunció este lunes “anomalías” en el escrutinio. La candidata afín al expresidente Rafael Correa manifestó desconfianza ante la autoridad electoral y el conteo de votos, citando intermitencias e interrupciones en el escaneo de las actas en varias provincias. Además, aseguró que la fuerza pública impidió a algunos de sus observadores el ingreso a los recintos donde se hacía el conteo.

RelacionadoEcuador en su laberinto: ¿cómo llega a las elecciones presidenciales?
RECOMENDADOS

UE y OEA descartan fraude

No obstante, las misiones de observación electoral de la Unión Europea (UE) y de la Organización de Estados Americanos (OEA) descartaron un "fraude" en los comicios y avalaron los resultados oficiales al señalar que el proceso fue "transparente".

La misión de observación electoral de la UE afirmó que no hay evidencias de fraude. El eurodiputado Gabriel Mato, jefe de la misión, concluyó que las elecciones fueron “transparentes, bien organizadas y pacíficas”.

“Nosotros no tenemos ni un solo elemento objetivo de que haya habido cualquier tipo de fraude”, subrayó Mato, en referencia a las acusaciones de los candidatos.

Por su parte, la misión de observación electoral de la OEA aseguró que su conteo rápido coincide con los resultados oficiales parciales del CNE: “La Misión, hasta el momento, no ha identificado ni recibido indicios de irregularidades generalizadas que puedan alterar los resultados de la elección”.

Por otro lado, la misión recordó que los resultados oficiales son aquellos emitidos por el CNE, dado que estas misiones “no sustituyen a las autoridades electorales nacionales ni interfieren en sus atribuciones”.

Ecuador llega a la segunda vuelta en un clima de fuerte polarización y una participación electoral de aproximadamente el 83%, en un país que enfrenta serios desafíos económicos y de seguridad. Las elecciones, para las que más de 13,7 millones de ecuatorianos estaban convocados, se realizaron a la sombra del "conflicto armado interno" declarado desde inicios de 2024 por Noboa para combatir al crimen organizado.

Ahora, entre las denuncias cruzadas de irregularidades y a la espera de que el CNE anuncie el resultado definitivo de los votos, los candidatos comienzan a tejer alianzas para sumar apoyos, de cara a la segunda vuelta, que será el 13 de abril.

Explora
Gaza inicia la transición hacia un gobierno de tecnócratas mientras persisten los ataques israelíes
La vida del médico palestino Abu Safiya corre peligro en prisión israelí, alertan organizaciones
Líderes de la OTAN se reúnen en Ankara en una cumbre decisiva para el futuro de la alianza
¿Por qué el delicado equilibrio que mantiene Türkiye es clave para la OTAN?
Por Murat Sofuoglu
Irán vive una jornada de oraciones por el líder Alí Jamenei, en el segundo día de su funeral público
Erdogan advierte que Israel, un "adicto a la guerra", busca “dinamitar” acuerdo entre EE.UU. e Irán
Estados Unidos cumple 250 años, y para millones que cruzaron océanos y tierras no hay certezas
Por Sadiq S Bhat
Mientras multitudes despiden a Alí Jamenei en Irán, Trump dice que pausó diálogos por el funeral
Türkiye refuerza sus medidas de seguridad y de tráfico aéreo para Cumbre de Líderes de la OTAN 2026
Comienza en Teherán el funeral de Alí Jamenei con amplia presencia internacional
El apoyo a Palestina deja huella en el Mundial: cinco momentos donde la solidaridad estuvo presente
De Ucrania a Irán: ¿qué está en juego en la Cumbre de la OTAN en Türkiye?
Por Abhishek G Bhaya
El Vaticano excomulga a obispos lefebvrianos: quiénes son y qué hay detrás del conflicto
Un atentado con bomba golpea un café en el centro de la capital siria, Damasco
Por qué el uranio de Irán sigue siendo el principal obstáculo en las negociaciones con EE.UU.
Por Murat Sofuoglu