La inteligencia de Estados Unidos ha alertado que Israel podría lanzar un ataque preventivo contra el programa nuclear de Irán antes de mediados de este año, según un informe publicado por The Washington Post, que cita múltiples fuentes de inteligencia.

Este ataque podría retrasar el programa nuclear de Irán entre semanas y meses, pero también incrementaría considerablemente las tensiones en la región, con el riesgo de desencadenar un conflicto más amplio, según los reportes de inteligencia obtenidos al final de la administración Biden y al inicio de la de Trump. El periódico informó sobre este tema el miércoles.

Por su parte, la Casa Blanca se negó a hacer comentarios. De igual manera, el gobierno israelí, la CIA, la Agencia de Inteligencia de Defensa y la Oficina del Director de Inteligencia Nacional también han declinado hacer declaraciones.

Brian Hughes, portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, dijo al Post que el presidente Donald Trump "no permitirá que Irán obtenga un arma nuclear".

"Si bien prefiere negociar una resolución a los problemas de larga data de EE. UU. con el régimen iraní de manera pacífica, no esperará indefinidamente si Irán no está dispuesto a negociar, y pronto", declaró Hughes al Post.

El informe de inteligencia más detallado llegó a principios de enero y fue producido por la dirección de inteligencia del Estado Mayor Conjunto y la Agencia de Inteligencia de Defensa, según reporto el Washington Post. El informe advierte que Israel probablemente intentaría atacar las instalaciones nucleares de Fordow y Natanz, en Irán.

Dos ataques potenciales