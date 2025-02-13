El gobierno de Siria anunció este miércoles la creación de un comité preparatorio para la Conferencia de Diálogo Nacional, según informó la agencia de noticias oficial SANA. En un contexto de transición política tras la caída del régimen de Bashar Al-Assad, tanto a nivel nacional como internacional, esta iniciativa coincide con un creciente respaldo global al proceso de reconstrucción de Siria.

La decisión, emitida por el presidente Ahmed Al-Sharaa, responde, según el mandatario, a los "intereses nacionales supremos" y a la necesidad de satisfacer las "aspiraciones del pueblo sirio".

El comité tendrá como principal responsabilidad establecer el marco de trabajo para asegurar el éxito del diálogo, según lo estipulado en la resolución presidencial. Sus funciones concluirán una vez que se publique la declaración final de la conferencia.

El 29 de enero, la administración de operaciones militares de Siria había anunciado el nombramiento de Al-Sharaa como presidente, junto con la derogación de la Constitución de 2012 y la disolución del parlamento, el ejército y las agencias de seguridad vinculadas al antiguo régimen.

Al-Assad, quien gobernó Siria durante casi 25 años, abandonó Damasco el 8 de diciembre después de la toma de la capital por grupos opositores. Este acontecimiento marcó el fin de más de seis décadas de control del partido Baaz, abriendo un nuevo capítulo en la historia política del país y reforzando la necesidad de un diálogo internacional para garantizar la estabilidad y el futuro de Siria.

Por su parte, la comunidad internacional sigue siguiendo de cerca el proceso de transición en Siria. En este contexto, Al-Sharaa recibió la primera llamada telefónica del presidente ruso Vladimir Putin, la cual fue calificada como “constructiva, profesional e informativa”, según un comunicado emitido por el Kremlin.