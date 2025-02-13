El gobierno de Siria anunció este miércoles la creación de un comité preparatorio para la Conferencia de Diálogo Nacional, según informó la agencia de noticias oficial SANA. En un contexto de transición política tras la caída del régimen de Bashar Al-Assad, tanto a nivel nacional como internacional, esta iniciativa coincide con un creciente respaldo global al proceso de reconstrucción de Siria.
La decisión, emitida por el presidente Ahmed Al-Sharaa, responde, según el mandatario, a los "intereses nacionales supremos" y a la necesidad de satisfacer las "aspiraciones del pueblo sirio".
El comité tendrá como principal responsabilidad establecer el marco de trabajo para asegurar el éxito del diálogo, según lo estipulado en la resolución presidencial. Sus funciones concluirán una vez que se publique la declaración final de la conferencia.
El 29 de enero, la administración de operaciones militares de Siria había anunciado el nombramiento de Al-Sharaa como presidente, junto con la derogación de la Constitución de 2012 y la disolución del parlamento, el ejército y las agencias de seguridad vinculadas al antiguo régimen.
Al-Assad, quien gobernó Siria durante casi 25 años, abandonó Damasco el 8 de diciembre después de la toma de la capital por grupos opositores. Este acontecimiento marcó el fin de más de seis décadas de control del partido Baaz, abriendo un nuevo capítulo en la historia política del país y reforzando la necesidad de un diálogo internacional para garantizar la estabilidad y el futuro de Siria.
Por su parte, la comunidad internacional sigue siguiendo de cerca el proceso de transición en Siria. En este contexto, Al-Sharaa recibió la primera llamada telefónica del presidente ruso Vladimir Putin, la cual fue calificada como “constructiva, profesional e informativa”, según un comunicado emitido por el Kremlin.
Durante la conversación, que tuvo lugar este miércoles, Putin expresó sus deseos de éxito a Al-Sharaa en la resolución de los desafíos que enfrenta el nuevo liderazgo sirio, en beneficio del pueblo del país. Asimismo, destacó las históricas relaciones de amistad y cooperación mutuamente beneficiosa entre Rusia y Siria. En este marco, se subrayó la importancia de implementar un conjunto de medidas para la normalización sostenible en el país y para intensificar el diálogo intersirio, con la participación de las principales fuerzas políticas y grupos etnoconfesionales de la población siria.
Putin también reafirmó la disposición continua de Rusia para apoyar la mejora de la situación socioeconómica en Siria, incluida la ayuda humanitaria a sus habitantes.
Además, se abordaron diversas cuestiones de cooperación práctica en áreas como el comercio, la economía y la educación, particularmente tras las recientes negociaciones de la delegación interdepartamental rusa en Damasco. Se acordó seguir desarrollando este tipo de contactos para elaborar una agenda integral que impulse la cooperación bilateral.
Mientras tanto, la comunidad internacional continúa observando de cerca la crisis en Siria. Este 13 de febrero se celebra en París una conferencia internacional sobre Siria, convocada por el presidente francés Emmanuel Macron y el príncipe heredero saudí Mohammed Bin Salman.
Según el Palacio del Elíseo, ambos líderes discutieron las posibles vías para avanzar hacia una transición política inclusiva en Siria, tras la caída del régimen de Bashar Al-Assad.