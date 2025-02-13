El acuerdo de alto el fuego, alcanzado el mes pasado con la mediación de Egipto y Qatar y el respaldo de Estados Unidos, estuvo al borde del colapso esta semana, con acusaciones de violaciones por ambas partes.

Por su parte, el grupo de resistencia palestino Hamás ha afirmado que la crisis que pone en riesgo el acuerdo de alto el fuego en Gaza podría evitarse, a pesar de la incertidumbre sobre el número de rehenes que serán liberados el sábado y los desacuerdos sobre el suministro de ayuda humanitaria.

Hamás expresó que no desea que el acuerdo fracase y rechazó lo que llamó "lenguaje de amenazas e intimidación" del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y del presidente estadounidense, Donald Trump. Ambos han dicho que el alto el fuego debería cancelarse si no se libera a los rehenes.

"En consecuencia, Hamás reafirma su compromiso de implementar el acuerdo tal como fue firmado, incluido el intercambio de prisioneros según el cronograma especificado", indicó el grupo de resistencia en un comunicado el jueves.

Hamás, cuyo líder en Gaza, Khalil Al Hayya, está de visita en El Cairo para reunirse con funcionarios de seguridad egipcios, también dijo que los mediadores egipcios y qataríes seguirán adelante con sus esfuerzos "para eliminar obstáculos y cerrar brechas".

Violaciones israelíes

Esta semana, Hamás acusó a Israel de no respetar las estipulaciones que exigen un aumento masivo en el envío de ayuda y dijo que no entregaría a tres rehenes que debían ser liberados el sábado hasta que se resolviera el asunto.

En respuesta, Netanyahu ordenó llamar a las reservas y amenazó con reanudar las operaciones de combate que habían estado suspendidas durante casi un mes a menos que los rehenes fueran devueltos.

En esa línea, el ministro israelí Avi Dichter, miembro del gabinete de seguridad de Netanyahu, dijo el jueves a la radio pública israelí que no creía que Hamás pudiera salirse del acuerdo.

"Hay un acuerdo, no podrán dar nada menos que lo que está en el acuerdo", afirmó. "No creo que Hamás pueda comportarse de otra manera" añadió.

Por otro lado, fuentes de seguridad egipcias dijeron a Reuters que esperaban que entrara equipo pesado de construcción el jueves y que si eso ocurriera, Hamás liberaría a los rehenes el sábado.

Funcionarios egipcios y qataríes han estado trabajando para evitar un colapso y un funcionario palestino cercano a los esfuerzos de mediación dijo que ambas partes habían acordado seguir adelante con el alto el fuego y el intercambio de rehenes por prisioneros palestinos.

Los obstáculos logísticos dificultan el flujo de ayuda