“Lo que vi en Gaza es similar a lo que se ve tras un terremoto masivo, donde las cosas quedan completamente devastadas”. Con esas palabras, un alto funcionario de la ONU relató el panorama que se encontró en el asediado enclave, a pesar del alto el fuego entre Israel y Hamás que comenzó el pasado 19 de enero.

Jorge Moreira da Silva, jefe de la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS), alertó que la “catástrofe humanitaria en Gaza continúa”, incluso cuando los bombardeos israelíes, que se extendieron durante 15 meses, le han dado algo de respiro a los palestinos. "Además del inmenso sufrimiento humano, también fui testigo de un grado inimaginable de destrucción de infraestructura y viviendas, así como de un volumen abrumador de escombros", declaró tras una visita al enclave.

Por eso, hizo hincapié en la urgente necesidad de restaurar la infraestructura crítica y dijo: "Me quedé muy sorprendido por la magnitud de la devastación. Las familias que regresan a los restos de sus hogares corren un gran riesgo debido a las armas sin explotar y los escombros contaminados".

Si bien la ayuda humanitaria ha comenzado a llegar a Gaza, las organizaciones advierten que la situación sigue siendo frágil, y que cualquier interrupción en el alto el fuego podría reavivar el riesgo de hambruna masiva.

Hamás, por su parte, ha informado que está dispuesto a liberar a tres prisioneros este sábado, como parte de lo pactado en el acuerdo de alto el fuego.

En contraste, Israel sigue devastando Gaza con nuevos ataques, desafiando la tregua acordada. Aunque esta permitió un "respiro muy necesario", según Moreira, la situación sigue siendo insostenible.

Los ataques no paran