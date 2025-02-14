Ante la insistente postura del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de terminar la guerra de Rusia y Ucrania, el Kremlin manifestó este jueves su agrado con Washington y confirmó que se están ultimando detalles para una posible reunión entre Trump y el presidente Vladimir Putin. Un escenario que resulta incómodo para Ucrania, según expresó el propio mandatario Volodymyr Zelenskyy. Y, en medio, la Unión Europea también reaccionó subrayando que su participación es esencial en cualquier proceso de negociación.

El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, señaló que hay voluntad política de Washington y Moscú para alcanzar un acuerdo que suspenda la guerra de tres años. De hecho, el funcionario calificó la llamada telefónica entre Trump y Putin este miércoles como "constructiva, profesional y bastante franca".

"Existe una voluntad política, como se destacó durante la conversación de ayer, de llevar a cabo un diálogo para buscar una solución", dijo Peskov. "Hay consenso en que es posible una solución pacífica y negociada", completó.

Putin y Trump hablaron por teléfono durante más de una hora este miércoles, y el mandatario estadounidense dijo luego de la conversación que no era práctico para Ucrania ser miembro de la OTAN, algo que Kiev ha estado buscando como garantía de su seguridad futura.

Cuando se le preguntó sobre el comentario de Trump de que una reunión con Putin podría ser en Arabia Saudita, Peskov respondió que los detalles del encuentro aún estaban por definirse. También se negó a comentar cuál de los dos líderes inició la llamada telefónica.

Ahora bien, Peskov aprovechó para criticar la diferencia de enfoques entre Trump y su predecesor, Joe Biden, en relación con el conflicto en Ucrania. “La anterior administración estadounidense sostenía que había que hacer todo lo posible para prolongar la guerra. La actual administración, hasta donde entendemos, sostiene que hay que hacer todo lo posible para detener la guerra y lograr la paz”, sostuvo.

En esa línea, aseguró: “Nos impresiona más la posición de la administración actual y estamos abiertos al diálogo”, expresó.

Además, Rusia, según Peskov, considera a Estados Unidos su "contraparte principal" en las negociaciones sobre Ucrania. "Nuestro principal interlocutor en este proceso es Washington", completó.

Pasos futuros

En relación con la invitación extendida por Putin a Trump para visitar Moscú, el portavoz ruso señaló que hubo un intercambio de invitaciones mutuas, aunque advirtió que la organización de una reunión bilateral requerirá de otros pasos y decisiones.

Sin embargo, Peskov dejó abierta la posibilidad de un futuro encuentro en Moscú, destacando que Putin estaría dispuesto a un recibimiento durante los eventos conmemorativos del Día de la Victoria, el próximo 9 de mayo.

En cuanto a la posible participación de países europeos en las negociaciones de paz, Peskov señaló que aún es prematuro hablar al respecto. También añadió que durante la llamada telefónica no se abordó ni la participación de la UE en las negociaciones ni la legitimidad de Zelenskyy.

Zelenskyy: Una llamada “no muy agradable”