El presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, calificó de “absolutamente inaceptable” la aprobación del desplazamiento forzado y la describió como un acto de “pura brutalidad”, en referencia a la propuesta del presidente de EE.UU., Donald Trump, sobre el futuro de Gaza.

Al abordar la política estadounidense en Oriente Medio, Erdogan criticó sus errores de cálculo y advirtió: “No se puede ignorar la historia, los valores y la herencia de la región”.

“Esperamos que Trump cumpla la promesa que hizo antes de las elecciones. Debe tomar medidas para construir la paz, no para iniciar una nueva guerra”, declaró el mandatario a periodistas el viernes, durante su vuelo de regreso desde Islamabad, tras concluir una gira por tres países de Asia.

“Gaza es una herida en nuestros corazones. Trabajamos incansablemente para aliviar ese dolor y sanar la herida. Lamentablemente, el mundo islámico aún no ha tomado una acción colectiva sobre este tema”, agregó.

Erdogan también se refirió a la influencia sionista en la política exterior de EE.UU. y advirtió: “Tomar en serio las mentiras de los sionistas y alterar las dinámicas de la región solo profundizará las heridas existentes. Este es el camino equivocado”.

Postura firme contra el terrorismo