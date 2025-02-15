El grupo de resistencia palestino Hamás liberó este sábado a tres rehenes israelíes en el sexto intercambio de prisioneros desde el inicio del alto el fuego. La entrega, que finalmente se realizó según lo previsto en el cronograma, ocurrió tras días de tensión y acusaciones mutuas de violar la tregua, lo que puso en riesgo el acuerdo. Poco después, como parte del trato, Israel liberó a 369 prisioneros palestinos.

Al mediodía, las Brigadas Al-Qassam, el ala militar de Hamás, y las Brigadas Al-Quds, del movimiento Yihad Islámica Palestina, entregaron a los tres rehenes en Jan Yunis, en el sur de Gaza. Se trata de Yair Horn, un israelo-argentino de 46 años; Sasha Trupanov, un israelo-ruso de 29, y Sagui Dekel-Chen, un israelo-estadounidense de 36.

Como en ocasiones anteriores, los rehenes aparecieron brevemente en un estrado, rodeados de un paisaje de ruinas, consecuencia de la ofensiva militar israelí. Luego, fueron entregados a la Cruz Roja y, minutos después, el ejército israelí indicó haberlos recibido.

Las brigadas también entregaron a uno de los rehenes un reloj de arena con la frase "El tiempo se acaba" en tres idiomas, dirigido al gobierno del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, según un corresponsal de la agencia de noticias Anadolu.

Relacionado La apuesta de Trump en Gaza es una continuación del oscuro legado de EE.UU.

A cambio, Israel liberó este sábado a 369 prisioneros palestinos de cárceles israelíes. En un comunicado, la Oficina de Medios de Comunicación de Prisioneros Palestinos había anticipado que entre los liberados habría 36 palestinos que cumplen cadena perpetua y 333 de Gaza que fueron secuestrados por Israel después del 7 de octubre de 2023. Asimismo, 24 de los liberados serían enviados al extranjero.

Durante la tarde, un grupo de prisioneros llegó en autobús a Jan Yunis, y fueron trasladados directamente al Hospital Europeo de la ciudad para realizarse chequeos médicos.

Un portavoz de Hamás informó que uno de los prisioneros, Nader Jamal Hussein, del campo de refugiados de Yabalia, fue llevado al hospital en ambulancia. Hussein presentaba heridas visibles y moretones en el rostro y el cuerpo. Fuentes médicas dijeron a Anadolu que no podía mantenerse en pie y había perdido una cantidad significativa de peso.