ORIENTE MEDIO
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Palestinos liberados son hospitalizados tras sufrir maltratos en prisión
El estado de varios palestinos liberados refleja los maltratos y abusos sufridos en cárceles israelíes. Cuatro fueron hospitalizados de urgencia tras el intercambio de prisioneros de este sábado.
Palestinos liberados son hospitalizados tras sufrir maltratos en prisión
Los palestinos liberados de las cárceles israelíes han sido sometidos a hambre, abusos físicos y tortura psicológica bajo custodia, y su apariencia física indica malos tratos. / Foto: AA. / AA
Por Redacción

Tras el sexto intercambio de prisioneros de este sábado, el deterioro de la salud de los palestinos liberados volvió a convertirse en una preocupación central. Cuatro de ellos, con evidentes signos de maltrato, fueron trasladados de urgencia debido a graves complicaciones de salud.

La Media Luna Roja Palestina confirmó en un comunicado que sus equipos médicos trasladaron a los cuatro liberados desde el punto de recepción de los prisioneros en Ramala hasta el hospital de la misma ciudad.

Asimismo, las fotografías de la mayoría de los prisioneros liberados muestran una pérdida de peso considerable, y algunos tienen dificultades para caminar.

El Euro-Mediterranean Human Rights Monitor, en un comunicado previo publicado en su sitio web, condenó el trato inhumano hacia los prisioneros palestinos y describió las cárceles israelíes como "centros de tortura institucionalizada" y "tumbas para los vivos".

La organización de derechos humanos también compartió una imagen de un prisionero palestino con un grave deterioro en su salud, resaltando las duras condiciones de su encarcelamiento. El comunicado señaló que el estado de los prisioneros liberados refleja los maltratos, torturas y violaciones degradantes que sufrieron hasta el momento de su liberación.

Los palestinos que han salido de cárceles israelíes en los últimos meses han denunciado haber sufrido hambre, abusos físicos y tortura psicológica, y su apariencia física evidencia que fueron sometidos a malos tratos.

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Palestinos queman camisetas con mensajes provocadores

Por otro lado, palestinos liberados en el intercambio denunciaron que Israel los obligó a vestir camisetas con mensajes provocadores. Al llegar a Gaza, los liberados quemaron estas camisetas, que tenían una Estrella de David, el logo del servicio penitenciario y la frase: "No perdonaremos, no olvidaremos".

Horas antes de la liberación de los palestinos el sábado, el Servicio Penitenciario de Israel había compartido una imagen de algunos de ellos vistiendo esas camisetas. Según un comunicado, el jefe del servicio penitenciario, Kobi Yaakobi, ordenó que los palestinos las usaran.

Hamás condenó esta acción y calificó los mensajes como "eslóganes racistas en la espalda de nuestros heroicos prisioneros".

El intercambio de prisioneros se llevó a cabo este sábado al mediodía, tras días de tensión y acusaciones mutuas de violar la tregua, lo que puso en riesgo el acuerdo. El grupo de resistencia palestino liberó a tres rehenes israelíes y, poco después, Israel liberó a 369 prisioneros palestinos.

FUENTE:TRT Español y agencias
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