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Delegación de Trump iniciará diálogos de paz Rusia-Ucrania en Arabia Saudí
Funcionarios del Gobierno de Trump se preparan para mediar entre negociadores rusos y ucranianos. Mientras, el jefe de la OTAN, Rutte, instó a los países europeos a presentar sus propias propuestas.
Delegación de Trump iniciará diálogos de paz Rusia-Ucrania en Arabia Saudí
La propuesta unilateral de Trump a Putin el miércoles generó alarma tanto para Kiev como para los aliados europeos en la OTAN, quienes dijeron que temían que la Casa Blanca pudiera llegar a un acuerdo sin ellos. / Foto: Archivo AA / Others
Por Redacción

Altos funcionarios de la administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se preparan para mediar en conversaciones de paz entre Rusia y Ucrania, que se llevarán a cabo en Arabia Saudí en los próximos días, según informaron fuentes estadounidenses.

El secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, viajará a Riad junto al asesor de seguridad nacional Mike Waltz y al enviado de la Casa Blanca para Oriente Medio, Steve Witkoff. Así lo confirmó el representante Michael McCaul a la agencia de noticias Reuters.

McCaul afirmó que el objetivo es organizar un encuentro entre Trump, su homólogo de Rusia, Vladimir Putin, y el de Ucrania, Volodímir Zelenskyy, para lograr la paz.

Aunque McCaul afirmó que el presidente de Ucrania había sido invitado a las conversaciones, Zelenskyy lo negó. Además, cuestionó la idea de dialogar con funcionarios estadounidenses y rusos “sin antes haber negociado entre nosotros y con nuestros socios estratégicos”. Reiteró, además, que Ucrania nunca aceptaría un acuerdo de paz alcanzado a sus espaldas o sin la participación de Kiev.

Por otra parte, este sábado, Rubio dialogó con el ministro de Relaciones Exteriores ruso, Serguéi Lavrov. Según Moscú, acordaron mantener contactos regulares para preparar una reunión entre Trump y Putin.

El acercamiento de Trump a Putin y sus aparentes concesiones a Rusia han generado preocupación en Kiev y entre los aliados europeos de la OTAN, quienes insisten en ser parte de cualquier negociación. Funcionarios europeos advierten que ningún acuerdo será viable sin su participación. No obstante, Trump aseguró el jueves que Ucrania tendrá un lugar en la mesa durante cualquier diálogo de paz.

Jefe de la OTAN pide a Europa “actuar” en vez de “quejarse”

Mientras tanto, el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, pidió a los países europeos que presenten propuestas concretas en las conversaciones de paz sobre Ucrania.

En su intervención en la Conferencia de Seguridad de Múnich este sábado, Rutte enfatizó que Europa debe garantizar que Ucrania esté en "la mejor posición posible durante las conversaciones de paz".

"A mis amigos europeos les digo: no se quejen por no estar en la mesa. Entren al debate ofreciendo ideas concretas", afirmó Rutte. "Aumenten el gasto en defensa, mantengan el apoyo en materia de armas y entrenamiento y propongan soluciones, como garantías de seguridad", añadió.

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Las declaraciones de Rutte se produjeron después de que los aliados europeos exigieran que se los incluyera en cualquier negociación de paz, tras una llamada entre el presidente de EE.UU., Donald Trump, y su homólogo ruso, Vladimir Putin, en la que el estadounidense afirmó que Ucrania no podría recuperar todos sus territorios ni unirse a la OTAN.

Por otro lado, también ocurren mientras Trump busca que Kiev le pague a Washington parte de la deuda que contrajo durante la guerra. El presidente estadounidense propuso que Ucrania transfiriera el 50% de la propiedad de sus minerales de tierras raras a Washington a cambio de ayuda militar y financiera continua.

Debate sobre la membresía de Ucrania en la OTAN

En este contexto, los legisladores estadounidenses opinaron sobre la eficacia de la OTAN y sus errores pasados ​​en relación con Ucrania.

El senador Lindsey Graham afirmó que la OTAN ha "resistido la prueba del tiempo", destacando que ningún país miembro ha sido invadido por una potencia extranjera. Sin embargo, admitió que los aliados fallaron a Ucrania en 2014 al no fortalecer su economía ni su ejército antes de la anexión de Crimea por Rusia.

“Deberíamos haber dificultado la invasión rusa”, dijo Graham. “No queríamos provocar a Putin, pero la lección es clara: no hay que temer provocarlo, sino detenerlo”. Añadió que la mejor forma de disuasión para el futuro es construir un ejército ucraniano lo más letal posible.

La senadora Jeanne Shaheen respaldó una respuesta firme de la OTAN, advirtiendo que países como Rusia y China observan atentamente cómo la alianza maneja la crisis en Ucrania. “Sus próximos movimientos dependerán de qué tan fuertes crean que somos”, señaló.

Luego, al discutir la seguridad de Ucrania, Shaheen insistió en que el posible ingreso de Kiev a la OTAN debe seguir en la agenda. “No podemos negociar desde la debilidad. Ucrania debe saber que será defendida, ya sea con la membresía en la OTAN o con una fuerza de seguridad multilateral”, afirmó.

Graham coincidió, aunque reconoció las dificultades de integrar a Ucrania en la OTAN de inmediato. En su lugar, propuso una advertencia clara a Rusia: “Si vuelve a invadir Ucrania, eso debería activar automáticamente su ingreso a la OTAN”.

FUENTE:TRT Español y agencias
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