Desde la mediación en Ucrania hasta los esfuerzos antiterroristas y la defensa de los derechos de los palestinos, Türkiye está asumiendo un rol cada vez más destacado en la política internacional, señaló el ministro de Relaciones Exteriores turco, Hakan Fidan, en conversación con TRT World. En el marco de la Conferencia de Seguridad de Múnich, Fidan subrayó el creciente papel de Ankara como socio estratégico para Europa en medio de las tensiones geopolíticas, especialmente en Ucrania, Siria y Gaza.

En esa línea, el ministro sostuvo que Türkiye se perfila ahora como un actor clave en la configuración de la seguridad y la diplomacia internacionales.

Tensiones transatlánticas y el papel estratégico de Türkiye

Fidan apuntó a que las relaciones entre Washington y Europa están bajo presión, y que el cuestionamiento del orden global por parte del presidente de EE.UU., Donald Trump, inquieta a sus aliados. Por eso, afirmó, si bien Europa espera que esto sea temporal, también busca una mayor autonomía en materia de seguridad y economía.

Justamente en este contexto, según Fidan, aumenta la importancia de Türkiye como potencia regional estable.

El Índice de Seguridad de Múnich 2025 refleja este cambio, ya que Ankara ahora es considerada un socio fuerte y confiable bajo el liderazgo del presidente Recep Tayyip Erdogan, continuó el ministro.

De hecho, hizo hincapié en las políticas económicas y de defensa independientes de Türkiye como factores clave para fortalecer su posición.

¿Cambio hacia un alto el fuego en Ucrania?

Con respecto a la guerra en curso en Ucrania, Fidan dijo que tanto Kiev como Moscú ahora reconocen la necesidad de un alto el fuego, lo que muestra un cambio significativo en las dinámicas.

También confirmó que Türkiye está lista para facilitar las conversaciones de paz y contribuir a la reconstrucción de Ucrania.

Con Estados Unidos abogando por un alto el fuego junto con un plan de paz, Ankara está trabajando estrechamente con actores regionales e internacionales para sentar las bases para la estabilidad, según Fidan.

Mientras que el enviado especial de Estados Unidos, Keith Kellogg, sugirió que Europa no desempeñaría un papel directo en las negociaciones, el ministro turco insistió en que las preocupaciones europeas deben abordarse.

"Tienen que ser consultados y tienen que ser parte de los esfuerzos en curso, al igual que Türkiye", dijo, subrayando los esfuerzos de mediación de Ankara.