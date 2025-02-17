La Conferencia de Seguridad de Múnich concluyó luego de tres días de debates intensos sobre asuntos globales de seguridad, con un enfoque particular en Europa, la guerra en Ucrania y las relaciones transatlánticas.

Las conversaciones de alto nivel sobre la guerra en Ucrania y las posibles negociaciones de paz con Rusia dominaron la conferencia, junto con las declaraciones polémicas del vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, sobre Europa. El evento comenzó el viernes y finalizó el domingo.

La edición número 61 de esta conferencia emblemática contó con la participación de más de 50 jefes de Estado y de Gobierno, así como de 150 ministros de todo el mundo.

El presidente de Alemania, Frank-Walter Steinmeier, abrió la conferencia instando a la cautela, y le advirtió a EE.UU. sobre el riesgo de apresurarse en negociaciones de paz con Rusia en torno a Ucrania, así como las posibles repercusiones para sus aliados.

La jornada continuó con debates sobre varios temas clave, como los desafíos de seguridad global y la resiliencia democrática, en los que participaron asistentes de alto nivel.

Sin embargo, el discurso del vicepresidente Vance marcó la jornada, al enfatizar que Europa debe asumir un mayor papel en su propia seguridad y criticar a los políticos, instituciones y tribunales europeos por lo que consideró un distanciamiento de los principios democráticos.

También acusó a los gobiernos europeos de abrir “las compuertas a millones de inmigrantes sin examinar,” y pidió un mayor control fronterizo. Algunas figuras políticas de Europa reaccionaron negativamente a sus comentarios.

La guerra en Ucrania también fue uno de los temas centrales. El presidente Volodymyr Zelenskyy advirtió que no se puede llegar a un acuerdo de paz sin la participación de Kiev, luego de que el presidente de EE.UU., Donald Trump, acordara con su homólogo ruso, Vladimir Putin, empezar “inmediatamente” negociaciones para poner fin a la guerra, que ya se ha extendido por tres años.

Tras reunirse con Vance en el marco de la Conferencia de Seguridad, el presidente ucraniano afirmó que necesitan “un plan para detener a Putin”.

El presidente alemán Frank-Walter Steinmeier criticó al Gobierno de Trump por debilitar la posición de Ucrania en las posibles negociaciones de paz con Rusia.

En esa línea, le advirtió a EE.UU. sobre los riesgos de apresurar las conversaciones con Moscú, alertando sobre sus implicaciones para los aliados.

Por su parte, el jefe de la OTAN, Mark Rutte, aclaró que nunca se le ha prometido a Ucrania su membresía en la alianza como parte de un acuerdo de paz.

En una declaración conjunta, los líderes de los países nórdico-bálticos insistieron en que Ucrania y Europa deben desempeñar un papel central en cualquier negociación destinada a lograr una paz justa y duradera.

Situación en Oriente Medio

Varios altos funcionarios se pronunciaron sobre la situación de seguridad en diferentes zonas de Oriente Medio.

Por un lado, el ministro de Asuntos Exteriores de España, José Manuel Albares, en una entrevista con la agencia de noticias Anadolu, subrayó que “los gazatíes deben regresar y vivir en Gaza”, y se comprometió que su país hará todo lo posible para ayudar en la reconstrucción del enclave.

Por su parte, el ministro de Relaciones Exteriores de Türkiye, Hakan Fidan, se reunió con el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, en su primer encuentro presencial. Conversaron sobre la situación en Siria y Gaza, entre otros temas, ya que Oriente Medio fue uno de los puntos en la agenda de las conversaciones.

Además, otros líderes europeos también destacaron la importancia de que todas las partes involucradas en el alto el fuego en Gaza trabajen para su total implementación.

“Debemos llegar a un punto en el que el alto el fuego se mantenga, y entonces podremos comenzar a hablar sobre la reconstrucción, la ayuda, la gobernanza y la seguridad en Gaza”, declaró el ministro de Relaciones Exteriores de Irlanda, Simon Harris.

El viceprimer ministro y ministro de Relaciones Exteriores de Malta, Ian Borg, recordó que su país fue uno de los primeros en pedir un alto el fuego permanente, “con el objetivo final de una solución de dos Estados”.

Kaja Kallas, jefa de la diplomacia de la UE, también expresó su apoyo a la solución de dos Estados para el conflicto entre Israel y Palestina, subrayando que los palestinos tienen derecho a permanecer en Gaza.

Mientras tanto, el vicepresidente de EE.UU., Vance, se reunió con Alice Weidel, líder del partido de extrema derecha Alternativa para Alemania (AfD), lo que generó indignación del canciller alemán Olaf Scholz durante su discurso de apertura en el segundo día del evento.