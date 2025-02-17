El director de Comunicaciones de Türkiye, Fahrettin Altun, criticó a la revista The Economist y la acusó de distorsionar hechos sobre casos legales en curso en el país para atacar al presidente Recep Tayyip Erdogan.

"The Economist se ha atrevido a atacar a nuestro presidente Recep Tayyip Erdogan distorsionando ciertos casos e investigaciones en curso dirigidos por el poder judicial independiente de Türkiye. La misma revista que ha guardado silencio durante meses ante el terror genocida de Israel y sus brutales masacres en Gaza ahora pretende darnos lecciones", declaró Altun este domingo en una publicación en su cuenta oficial de X.

Y en esa línea agregó: "No tenemos nada que aprender de esta publicación, que ignora los principios legales universales, brinda apoyo incondicional a Israel e intenta silenciar a quienes defienden los derechos legítimos del pueblo palestino oprimido. Pero sí hay mucho que tomar como advertencia".

Compromiso de Türkiye