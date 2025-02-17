TÜRKİYE
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Türkiye critica a The Economist por "distorsión" y ataque contra Erdogan
Ankara señaló a la revista The Economist por distorsionar hechos legales para atacar al presidente Erdogan, y denunció su silencios sobre las masacres en Gaza y el uso indebido de fondos públicos.
Türkiye critica a The Economist por "distorsión" y ataque contra Erdogan
"No tenemos nada que aprender de esta publicación, que ignora los principios legales universales, brinda apoyo incondicional a Israel e intenta silenciar a quienes defienden los derechos legítimos del pueblo palestino oprimido. Pero sí hay mucho que tomar como advertencia" / Photo: AA / AA
Por Redacción

El director de Comunicaciones de Türkiye, Fahrettin Altun, criticó a la revista The Economist y la acusó de distorsionar hechos sobre casos legales en curso en el país para atacar al presidente Recep Tayyip Erdogan.

"The Economist se ha atrevido a atacar a nuestro presidente Recep Tayyip Erdogan distorsionando ciertos casos e investigaciones en curso dirigidos por el poder judicial independiente de Türkiye. La misma revista que ha guardado silencio durante meses ante el terror genocida de Israel y sus brutales masacres en Gaza ahora pretende darnos lecciones", declaró Altun este domingo en una publicación en su cuenta oficial de X.

Y en esa línea agregó: "No tenemos nada que aprender de esta publicación, que ignora los principios legales universales, brinda apoyo incondicional a Israel e intenta silenciar a quienes defienden los derechos legítimos del pueblo palestino oprimido. Pero sí hay mucho que tomar como advertencia".

Compromiso de Türkiye

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Altun también destacó lo que describió como un esfuerzo orquestado para dañar la industria televisiva de Türkiye, reconocida internacionalmente.

"Este intento, que apunta directamente al sector de series de televisión de Türkiye, es parte de una operación política diseñada para preparar el terreno para un plan más amplio. No es más que una nueva versión de las conspiraciones globales contra Türkiye", completó.

Asimismo, reafirmó el compromiso del país con sus objetivos de desarrollo: "Sin embargo, bajo el liderazgo de nuestro presidente, continuaremos nuestra marcha decidida hacia una Türkiye fuerte y próspera sin distraernos con estos juegos sucios".

Altun concluyó sus declaraciones expresando su preocupación por el uso indebido de fondos públicos: "Por último, observamos que algunos recursos públicos de ciertos municipios metropolitanos de nuestro país están siendo utilizados para este tipo de operaciones de relaciones públicas baratas. Dejamos esta situación al juicio de nuestra nación".

FUENTE:TRT Español y agencias
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