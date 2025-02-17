“Asociación ilícita”, “estafas” e “incumplimiento de los deberes de funcionario público”: esos son los cargos de los que acusan al presidente de Argentina, Javier Milei, luego de un escándalo este fin de semana. Dirigentes de la oposición lo denunciaron penalmente luego de que el mandatario diera difusión a $LIBRA, una criptomoneda señalada de nexos fraudulentos que habría causado millonarias pérdidas a los inversores.

La denuncia señala a Milei como “partícipe necesario y fundamental en una asociación que tuvo como eje realizar una estafa histórica a través de criptomonedas”, una versión que fue desmentida por la Presidencia.

Mientras, el gobierno maneja el asunto con cautela. De momento, le ordenó a la Oficina Anticorrupción una "investigación urgente" para determinar si existió una conducta impropia por parte de algún miembro del gobierno nacional, incluido el propio Milei.

Pero, ¿qué pasó exactamente?

El viernes, el presidente publicó en su cuenta de X –donde tiene más de 3,8 millones de seguidores– un mensaje en el que apoyaba un proyecto denominado "Viva La Libertad Project", nombre similar a su eslogan "Viva la libertad, carajo".

La publicación original, con un vínculo a la iniciativa, señalaba que la criptomoneda era "un proyecto privado" que iba a dedicarse a "incentivar el crecimiento de la economía argentina, fondeando (financiando) pequeñas empresas y emprendimientos argentinos".

"El mundo quiere invertir en Argentina. $LIBRA", cerraba el tuit del mandatario, con el nombre del token, una unidad de valor digital basado en la tecnología blockchain que no tiene respaldo en dinero real.

Rápidamente, economistas y especialistas del universo cripto de Argentina, además de diferentes referentes del arco político opositor, criticaron a Milei y señalaron que ese activo digital podía ser un fraude o una estafa piramidal.

Sin embargo, el mandatario eliminó la publicación horas después y el valor de la moneda se desplomó. "No estaba interiorizado de los pormenores del proyecto y luego de haberme interiorizado decidí no seguir dándole difusión", explicó.

¿Por qué la criptomoneda perdió su valor y qué pasó con los inversores?

Durante el tiempo en el que el mensaje de Milei estuvo visible, la demanda por la criptodivisa se disparó. Su valor creció exponencialmente, hasta un pico de 4,97 dólares.

Luego del salto, los inversores iniciales del “emprendimiento” comenzaron a retirar el dinero obteniendo unos 87,4 millones de dólares, según un informe financiero de la firma estadounidense Kobbeissi Letter. “En cinco horas se borraron más de 4.400 millones de capitalización de mercado”, especificó la firma.

Según el informe y otros especialistas citados por la agencia de noticias AFP, cerca de un 80% del activo $LIBRA estaba en manos de muy pocos antes del apoyo de Milei.

"Lo que pasó es lo que en el mundo de los valores negociables se llama 'rug pull'", explicó a esa agencia Javier Smaldone, especialista informático y reconocido influencer digital dedicado a denunciar estafas piramidales.

"Se crea una criptomoneda, también se puede hacer con acciones, se le da una liquidez inicial como para que eso que se creó valga algo, y después se empieza una campaña publicitaria de algún tipo atrayendo a la gente", explicó Smaldone sobre el rol que pudo tener la promoción de Milei.

El especialista detalló que en la medida en que "la gente va comprando, el valor de ese activo más sube (...) hasta que en algún momento los que manejan la liquidez retiran el dinero y la cosa se cae".

¿Qué dicen las denuncias?