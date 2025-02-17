En su primera gira por Oriente Medio, el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, desató polémica al afirmar que “el mundo sería un lugar mejor y más seguro” si hubiera más estados como Israel. La declaración se produjo tras su reunión con el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu, quien aseguró que Washington y Tel Aviv comparten una “estrategia común” para el futuro de Gaza.

“Si hubiera Israeles en Oriente Medio, entonces el mundo sería un lugar mejor y más seguro”, aseguró Rubio este domingo, durante una rueda de prensa junto a Netanyahu.

El secretario de Estado también insistió en la desarticulación del grupo de resistencia palestino Hamás, diciendo que debe ser "eliminado" y que “no puede continuar como una fuerza militar o gubernamental”.

“Mientras (Hamás) se mantenga como una fuerza que puede gobernar, o como una fuerza que puede administrar, o como una fuerza que puede amenazar mediante el uso de la violencia, la paz se vuelve imposible”, sostuvo Rubio. "Hay que erradicarlo", aseveró.

Las declaraciones de Rubio podrían complicar los esfuerzos para continuar las negociaciones entre el Gobierno de Israel y Hamás, que, a pesar de que sufrió grandes pérdidas en la ofensiva, permanece en control de Gaza.

Por su parte, Netanyahu señaló que Tel Aviv y Washington tienen una “estrategia común” sobre el futuro del enclave, vinculada a la propuesta del presidente de EE.UU., Donald Trump, quien sugirió “ocuparlo” y “desplazar a los palestinos”.

"Hablamos de la visión audaz de Trump para el futuro de Gaza y trabajaremos para garantizar que esa visión se haga realidad", declaró Netanyahu, mostrando así su compromiso con un plan que ha generado fuertes críticas a nivel global. De hecho, el plan de Trump fue rechazado firmemente por los países árabes, la comunidad internacional y Naciones Unidas, que lo consideran una forma de limpieza étnica.

Rubio visita Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos

La gira de Rubio por Oriente Medio continuó este lunes con su llegada a Arabia Saudita, antes de dirigirse a Emiratos Árabes Unidos. Ambos países desempeñan un importante papel a nivel regional y han rechazado cualquier desplazamiento masivo de palestinos.

Emiratos Árabes Unidos fue el principal impulsor de los Acuerdos de Abraham en el año 2020, en los que cuatro países árabes normalizaron relaciones con Israel durante el mandato de Trump. El mandatario estadounidense busca ampliar esos acuerdos e incluir a Arabia Saudita, ofreciendo posiblemente vínculos de defensa más estrechos con Washington. Sin embargo, el reino ha dejado claro que no normalizará relaciones con Israel sin una vía hacia el establecimiento de un Estado palestino.