La Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos (UNRWA) ha brindado durante siete décadas refugio, alimentos, atención médica y educación a millones de palestinos atrapados en una crisis perpetua. Ahora, con Gaza devastada por más de 15 meses de la ofensiva israelí y Cisjordania ocupada bajo una incursión incesante, su trabajo es todavía más vital. Sin embargo, en una medida ampliamente condenada, el Parlamento de Israel prohibió sus operaciones en su territorio: incluidas las áreas ocupadas.
En medio de este complejo panorama, TRT Español habló con Raquel Martí, directora ejecutiva de UNRWA España, desde donde sigue brindando apoyo a la población palestina a pesar de los riesgos y las restricciones. Nos cuenta cómo es trabajar en estas condiciones, los desafíos que la UNRWA enfrenta, y por qué sigue siendo indispensable en uno de los momentos más críticos para los refugiados palestinos.
TRT Español: ¿Cuál es tu sensación respecto a la situación que está viviendo la UNRWA, como organización señalada y amenazada en estos momentos?
Raquel Martí: Es una situación absolutamente injusta. Es resultado de un posicionamiento político de Israel que nada tiene que ver con nuestra neutralidad ni con la violación de todo lo que significa el compendio de Naciones Unidas. Y sobre todo el tema de la neutralidad.
De hecho, las investigaciones realizadas por Naciones Unidas han concluido que UNRWA es y ha sido siempre una agencia neutral, siendo la agencia de la ONU con más políticas de neutralidad implementadas. Esto es evidente, dado el contexto en el que trabajamos.
Por otro lado, todas esas acusaciones que Israel ha vertido contra la agencia, habiendo llegado incluso a acusar a miembros y trabajadores de la UNRWA de haber participado en los ataques del 7 de octubre de Hamás contra la población israelí, también han sido objeto de estas investigaciones, que concluyeron que Israel no permitió la verificación y contrastación de las pruebas.
Por tanto, no se puede confirmar que trabajadores de UNRWA hayan podido participar en estos horribles ataques. No obstante, Israel ha continuado constantemente acusándonos, y evidentemente esto es lo que crea una imagen de cara a la comunidad internacional y a los donantes, en la que se pone en juego esta neutralidad de la agencia.
Recientemente hemos sabido que Israel ha invertido más de 150 millones de dólares a través del Ministerio de Asuntos Exteriores en una campaña para empapelar todas las ciudades de Estados Unidos y Europa con carteles acusando a la UNRWA de ser una organización terrorista. Esta campaña está provocando que algunos países hayan vuelto a retirar los fondos a la agencia, y que, evidentemente, estemos teniendo una reputación que nada tiene que ver con nuestra imagen real.
Antes de entrar en la parte de la financiación, ¿qué significa la UNRWA para miles de palestinos? ¿Y qué podría significar que se prohíba su labor en la región?
La UNRWA es una organización que no tiene parangón con ninguna otra agencia de Naciones Unidas, porque implementa sus proyectos y programas de forma directa, con sus propias instalaciones y con su propio personal.
En concreto, tenemos uno de los sistemas de educación más grandes de Oriente Medio, con más de 700 instalaciones, escuelas, que son de la agencia, y con más de medio millón de niños y niñas siendo educados en nuestras escuelas. Eso no lo tiene ninguna agencia de Naciones Unidas. Lo mismo pasa con nuestro programa de salud. UNRWA tiene más de 145 clínicas de salud que son gestionadas por su propio personal sanitario.
En este sentido somos únicos porque el resto de las agencias trabajan, o bien con los gobiernos –y lo que hacen es financiar, apoyar a los gobiernos en sus escuelas y sus hospitales– o bien trabajan con organizaciones locales que les financian proyectos de educación o de salud. UNRWA no tiene intermediarios y, como digo, gestiona este sistema propio de salud y de educación.
Esto se traduce en que, en nuestras escuelas, ya se han graduado más de 8 millones de niños y niñas refugiados de Palestina. Si tenemos en cuenta que los refugiados de Palestina son los que tienen ahora mismo el nivel más alto de educación de Oriente Medio, esto refleja el trabajo educativo que hay detrás por parte de Naciones Unidas, en concreto de UNRWA.
Por otro lado, también a nivel de salud, los refugiados de Palestina cumplen con el 100% de la vacunación infantil. En los países de Oriente Medio es muy difícil que una población, un colectivo en concreto, esté 100% vacunado. Esto es gracias a todo el sistema de salud de UNRWA.
Entonces, si los palestinos perdieran el apoyo de UNRWA en estos programas, de repente quedarían desamparados casi 600.000 niños sin educación. Y evidentemente, ni el Estado palestino tiene la posibilidad de absorber a este número de niños, ni hay ninguna otra agencia capaz de sustituir a UNRWA con este sistema educativo, porque no tienen ni la experiencia ni pueden gestionar un sistema educativo tan grande.
Lo mismo pasa con la salud. Se quedarían ahora mismo 6 millones de refugiados de Palestina sin acceso a la salud, porque UNRWA es su proveedor y porque la Autoridad Palestina o incluso refugiados de Palestina que estén en Siria o en Líbano tampoco podrían ser absorbidos por los gobiernos de acogida.
Entonces, ahora mismo esta población depende de UNRWA porque les provee todos los servicios sociales que un gobierno les debería de proveer, no solamente salud o educación, sino todo tipo de servicios sociales, y más teniendo en cuenta que estamos en una zona muy compleja en la que constantemente hay ofensivas militares israelíes, hay guerras como la de Siria, lo que hemos visto hacer recientemente, los ataques de Israel sobre sobre el Líbano…
Estamos muy acostumbrados y muy especializados en la ayuda humanitaria, en la ayuda de emergencia. Y estamos hablando de 6 millones de personas que viven en un contexto absolutamente convulso, que necesitan de estas ayudas en emergencia. Podemos ver el contexto de Gaza en la actualidad.
¿Cómo vais a responder a este señalamiento directo? ¿Cuáles son vuestros planes para el futuro inmediato?
Bueno, yo creo que aquí hay dos preguntas. Una, está la parte financiera en la que, como antes decía, hay países que en los últimos meses han decidido retirarnos la financiación por estas acusaciones y tergiversaciones constantes de nuestro mandato. Y esto es lo que Israel está buscando: destruir a la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina. Evidentemente, una manera es desprestigiarla, acusarla de crímenes tan atroces como los del 7 de octubre y convencer de esta manera a los donantes de que es necesario retirarnos la financiación. Eso es un estrangulamiento económico que se está realizando a la agencia y tiene como objetivo acabar con ella.
Por otro lado, están las leyes que ha aprobado Israel. Israel ha aprobado dos tipos, dos leyes distintas. Una ley es específica para Jerusalén Este y se basa en la premisa de que Israel considera que Jerusalén Este es territorio soberano israelí.
Eso es algo que contradice a Naciones Unidas, a la Corte Internacional de Justicia y a la comunidad internacional, que consideran que Jerusalén Este es parte del territorio palestino ocupado. Por tanto, Israel legalmente no puede echar a una agencia de Naciones Unidas de un territorio palestino ocupado, porque no es parte del estado soberano de Israel.
Sin embargo, para conseguir esto, Israel ha aprobado una segunda ley. ¿Qué dice esta segunda ley? Rompe el acuerdo que (Israel) tiene con UNRWA de 1956, que es un acuerdo de colaboración entre Israel y UNRWA, y prohíbe al gobierno de Israel a trabajar con UNRWA. Es decir, sus funcionarios y sus instalaciones (de Israel) no pueden mantener relaciones con UNRWA.
Entonces, a partir del 29 de enero, los trabajadores internacionales que están en Jerusalén Este, en la sede central de UNRWA, se quedan sin visados, y por tanto tienen que abandonar Jerusalén Este, porque se quedan sin un documento que les permita estar ahí. Han sido trasladados a nuestra sede en Amán (Jordania) y a partir de ahora están trabajando en remoto desde allí.
Teniendo en cuenta que el día 30 entren en vigor estas leyes, y que el alcalde de Jerusalén ha convocado manifestaciones, o una concentración de judíos radicales en nuestra sede, se ha ordenado a nuestros trabajadores locales, que son el 99% de nuestros trabajadores, teletrabajar desde sus hogares. Estamos acostumbrados a esto desde hace ya mucho tiempo, con la pandemia (de COVID-19) y otras situaciones violentas que hemos pasado en los últimos años.
Entonces, ahora nuestros funcionarios están teletrabajando o bien desde Amán, o bien desde sus hogares en Jerusalén, y nuestros servicios en Jerusalén Este están abiertos y están funcionando. De momento no hemos tenido ninguna comunicación por parte de Israel para abandonar estas instalaciones y para dejar de hacer nuestro trabajo. Lo único que hubo es un comunicado por parte del gobierno israelí al secretario general de Naciones Unidas, en los que se nos decía que a partir del día 30 teníamos que abandonar la sede central de Jerusalén.
En el resto del territorio palestino ocupado en Gaza y en Cisjordania, seguimos operando. Todos nuestros servicios siguen siendo implementados en Gaza, seguimos coordinando toda la ayuda humanitaria. Pero evidentemente tenemos dificultades porque para coordinar la ayuda humanitaria en una situación como la de Gaza o incluso Cisjordania necesitamos estar comunicados con las autoridades israelíes. El otro día, sin ir más lejos, hace dos días, hicieron explosiones controladas en el campamento de Yenín y no nos informaron.
Esto pone en riesgo la vida de las personas. Si nosotros no podemos informar a los refugiados de Palestina que Israel va a llevar a cabo estas acciones violentas en un campo de refugiados, la población civil no está avisada de lo que está pasando.
¿Hasta dónde creéis que tendría que llegar Israel para frenar vuestro espíritu de trabajar sobre el campo, para poder detener vuestro trabajo? ¿Y hasta dónde sois vosotros capaces de llegar para manteneros en pie mientras os quieren tumbar?
El compromiso de los trabajadores de UNRWA es continuar trabajando hasta que se lo impidan. Hasta que no podamos llevar a cabo nuestro trabajo. Hay un compromiso firme por parte de todos los trabajadores de seguir manteniendo todos los programas de UNRWA. Evidentemente, dependerá de hasta qué punto nos van a dejar realizarlo. Si por ejemplo, no nos permite Israel entrar ayuda humanitaria en Gaza, pues evidentemente no vamos a poder realizarlo.
Lo que está en riesgo ahora mismo con estas leyes no es solamente que los refugiados de Palestina dejen de recibir una ayuda, sino por ejemplo en Gaza es la totalidad de la población y son la totalidad de las operaciones humanitarias, porque UNRWA es la columna vertebral de todas las operaciones humanitarias en Gaza.
UNRWA es quien está dando apoyo logístico a todas las agencias de Naciones Unidas para entrar la ayuda humanitaria, para mover con sus camiones la ayuda humanitaria y ponerla donde el resto de las agencias de Naciones Unidas lo necesitan.
Por ejemplo, esta semana hemos estado entrando medicamentos para los hospitales, combustible para otras agencias. Sin UNRWA, el resto de las agencias no van a poder operar en Gaza.
¿Cómo está siendo la labor ahora desde el alto el fuego?
Afortunadamente, desde el alto el fuego se ha aumentado la entrada de camiones con ayuda humanitaria. Hemos pasado de recibir 50 camiones diarios a estar manejando entre 800 y 1.000 camiones diarios. Es un aumento considerable. Ya no tenemos que coordinar dentro de Gaza los desplazamientos de nuestros camiones. Podemos llegar prácticamente a todos sitios. No hay zonas que están consideradas por Israel como zonas prohibidas donde no podemos acceder.
Por ejemplo, el corredor de Netzarim, que es el que divide el norte con el centro y sur de Gaza, ahí sí que hay que seguir pasando por un checkpoint (control policial) para poder llevar la ayuda humanitaria al norte. Pero tenemos que decir que ahora mismo es muy fácil poder movernos y llegar a toda la población necesitada, porque no tenemos que coordinar con el ejército israelí y eso nos está permitiendo llegar a la población a la que antes no podíamos llegar.
Estamos llevando a cabo, además, reparaciones de infraestructuras absolutamente cruciales para la población. Por ejemplo, acabamos de arreglar los pozos de agua de Yabalia, y por primera vez en tres meses la población tiene acceso a agua potable. Estamos intentando también hacer reparaciones en infraestructuras semejantes o incluso en nuestras clínicas de salud, para poder restituir cuanto antes todos los servicios que son necesarios para la población.
Incluso hemos abierto una plataforma online para empezar a dar apoyo a los estudiantes, no para poder decir que vamos a hacer una vuelta al cole, porque esto es imposible en estos momentos. Sin embargo, sí lo hemos definido como una vuelta al aprendizaje, donde los alumnos pueden encontrarse documentación y textos con los que empezar a trabajar con ayuda y orientación de nuestros profesores, que lo están haciendo todo online. Está teniendo muchísimo éxito.
Los niños están deseando volver a una vida normal en la que los estudios para ellos sean una actividad principal, y tenemos ya registrados 260.000 niños. Ahora mismo esa plataforma es una locura, porque la cantidad de demanda que hay ahora mismo de los alumnos es elevadísima.
¿Cuál crees que es el objetivo de Israel cuando busca imposibilitaros hacer vuestra labor tan directa con la población civil?
Yo creo que lo que pensamos desde UNRWA es que el objetivo fundamental de Israel es hacer desaparecer a la agencia, porque ellos consideran que UNRWA representa el derecho al retorno de 6 millones de refugiados y piensan que si UNRWA desaparece, desaparecen los refugiados de Palestina. No que desaparezcan físicamente, pero dejarían de tener una agencia que está especializada y dedicada a defender sus derechos.
Si UNRWA no estuviera, no habría ninguna presión sobre la comunidad internacional, sobre la situación en la que se encuentran 6 millones de refugiados de Palestina. Sin embargo, si esto finalmente sucediera, va a revertir en contra de Israel, porque la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 dice que, si UNRWA desaparece, los refugiados de Palestina pasan al mandato de ACNUR.
Esto es algo que incluso Israel ha dicho, “no pasa nada si UNRWA desaparece, está ACNUR”. Bien, UNRWA es solamente una agencia de Naciones Unidas que se dedica a proteger y a dar servicios a los refugiados de Palestina, pero no tiene un mandato político para encontrarles una solución a los refugiados de Palestina. Esto lo lleva otro organismo dentro de Naciones Unidas.
Sin embargo, ACNUR sí tiene ese mandato. ACNUR tiene la obligación de garantizar o bien el derecho al retorno de todos los refugiados o bien el que tengan acceso a protección internacional en un segundo país, o incluso poder asentarse en otro país. Si ACNUR absorbe a 6 millones de refugiados de Palestina, va a estar llamando a la puerta de Israel diciéndole que los refugiados de Palestina tienen derecho al retorno a Israel, a sus hogares que están hoy en día en Israel.
Esto, evidentemente, es contraproducente para el gobierno israelí, pero es lo que está buscando con la desaparición de UNRWA. Entonces, ese es el objetivo, acabar con UNRWA porque como digo, Israel cree que con esto se acaba el problema de los refugiados de Palestina. Por otro lado, evidentemente hemos estado viendo a lo largo de estos 15 meses cómo Israel ha estado utilizando la ayuda humanitaria como arma de guerra.
Lo ha hecho a todos los niveles: ha utilizado el agua como arma de guerra, ha utilizado la sanidad como arma de guerra, ha utilizado los alimentos como arma de guerra, ha destruido todas las infraestructuras… y todo con el objetivo de causar el mayor daño posible a la población palestina, no solamente con las bombas, no solamente acabar con la población gazatí a través de las bombas o el fuego de artillería, sino destruyéndoles toda la infraestructura vital de la que dependen para poder seguir vivos.
Digamos que es una manera indirecta de decir que atacar a UNRWA es atacar a la población civil…
Atacar a UNRWA es dejar desprovisto de servicios vitales ahora mismo en Gaza, en concreto a 2.200.000 personas que dependen de UNRWA para poder sobrevivir, pero también es dejar a 600.000 niños sin educación, niños que se quedarían en la calle y podrían ser utilizados para explotación infantil o podrían ser captados por grupos armados, y dejar sin sanidad a 6 millones de personas.
Para ir finalizando, ¿cómo se siente Raquel Martí a nivel personal, dejando de lado el perfil institucional, despúes de casi un año y medio de genocidio? Ahora, con un alto el fuego que parece inestable y un futuro incierto, ¿cómo ha sido vivir esta realidad desde la responsabilidad de gestionar UNRWA España?
La verdad es que, en primer lugar, tendría que decir con muchísima angustia. Yo creo que tanto para mí como para mis compañera, ha sido realmente duro durante estos 15 meses de ofensiva militar, estar viendo lo que estaba pasando en Gaza. Pero sobre todo ha sido más duro el hablar directamente con nuestros compañeros en Gaza y saber de primera mano cuál era la situación que se está viviendo en terreno, cómo estaban asesinando a sus familiares, como estaban bombardeando sus casas, pero también el hecho de haber perdido 273 compañeros, algunos con los que trabajábamos de forma cercana. Esto ha sido sumamente difícil, doloroso y hemos sufrido muchísima angustia.
También muchísima frustración por la falta de respuesta de la comunidad internacional. El alto el fuego es bienvenido, por supuesto, pero han necesitado 15 meses para co nseguir un alto el fuego. Se podrían haber salvado miles de vidas de personas si este alto el fuego se hubiera negociado muchísimo antes, si la comunidad internacional hubiera presionado y utilizado todas sus herramientas diplomáticas para conseguir antes un alto el fuego.
Ahora mismo también lo estamos viendo con muchísima frustración, porque creo que somos la única agencia del sistema de Naciones Unidas que ha sufrido en la historia todos los ataques que estamos sufriendo por parte de Israel, toda la tergiversación de nuestro mandato, todos los bulos que se están vertiendo, y todas las noticias falsas que se están vertiendo contra una organización que lo único que hace es poner en riesgo la vida de sus trabajadores para poder salvar las vidas de una población que ha estado 15 meses bajo intenso bombardeo.
Entonces, esto se vive con muchísima frustración, porque es absolutamente injusto todo lo que estamos viviendo por parte de la agencia, la retirada de fondos cuando la población más necesitaba la ayuda de UNRWA, la mayor parte de los donantes dejan de financiarnos y de repente se pone en juego el que podamos seguir prestando los servicios a la población. Ninguna otra agencia ha pasado por lo que está pasando UNRWA, pero todo esto lo único que te hace es fortalecerte aún más, en el sentido de que tienes que seguir haciendo todo lo posible para dar a conocer la verdad de lo que está pasando y para seguir ayudando a los palestinos.
Y esto es lo que te hace es que cada día amanece y tienes que buscar nuevas formas de seguir explicando lo que está pasando en Gaza y la necesidad de que entiendan, tanto los gobiernos como la ciudadanía, que UNRWA es una agencia que es neutral, y que está haciendo todo lo posible para poder realizar su trabajo, incluso con estos ataques por parte de Israel que constantemente intentan minar nuestro trabajo.
Eso es lo que nos hace estar más unidos, más fuertes y seguir empeñándonos en llevar a cabo nuestro trabajo.