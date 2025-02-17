La Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos (UNRWA) ha brindado durante siete décadas refugio, alimentos, atención médica y educación a millones de palestinos atrapados en una crisis perpetua. Ahora, con Gaza devastada por más de 15 meses de la ofensiva israelí y Cisjordania ocupada bajo una incursión incesante, su trabajo es todavía más vital. Sin embargo, en una medida ampliamente condenada, el Parlamento de Israel prohibió sus operaciones en su territorio: incluidas las áreas ocupadas.

En medio de este complejo panorama, TRT Español habló con Raquel Martí, directora ejecutiva de UNRWA España, desde donde sigue brindando apoyo a la población palestina a pesar de los riesgos y las restricciones. Nos cuenta cómo es trabajar en estas condiciones, los desafíos que la UNRWA enfrenta, y por qué sigue siendo indispensable en uno de los momentos más críticos para los refugiados palestinos.

TRT Español: ¿Cuál es tu sensación respecto a la situación que está viviendo la UNRWA, como organización señalada y amenazada en estos momentos?

Raquel Martí: Es una situación absolutamente injusta. Es resultado de un posicionamiento político de Israel que nada tiene que ver con nuestra neutralidad ni con la violación de todo lo que significa el compendio de Naciones Unidas. Y sobre todo el tema de la neutralidad.

De hecho, las investigaciones realizadas por Naciones Unidas han concluido que UNRWA es y ha sido siempre una agencia neutral, siendo la agencia de la ONU con más políticas de neutralidad implementadas. Esto es evidente, dado el contexto en el que trabajamos.

Por otro lado, todas esas acusaciones que Israel ha vertido contra la agencia, habiendo llegado incluso a acusar a miembros y trabajadores de la UNRWA de haber participado en los ataques del 7 de octubre de Hamás contra la población israelí, también han sido objeto de estas investigaciones, que concluyeron que Israel no permitió la verificación y contrastación de las pruebas.

Por tanto, no se puede confirmar que trabajadores de UNRWA hayan podido participar en estos horribles ataques. No obstante, Israel ha continuado constantemente acusándonos, y evidentemente esto es lo que crea una imagen de cara a la comunidad internacional y a los donantes, en la que se pone en juego esta neutralidad de la agencia.

Recientemente hemos sabido que Israel ha invertido más de 150 millones de dólares a través del Ministerio de Asuntos Exteriores en una campaña para empapelar todas las ciudades de Estados Unidos y Europa con carteles acusando a la UNRWA de ser una organización terrorista. Esta campaña está provocando que algunos países hayan vuelto a retirar los fondos a la agencia, y que, evidentemente, estemos teniendo una reputación que nada tiene que ver con nuestra imagen real.

Antes de entrar en la parte de la financiación, ¿qué significa la UNRWA para miles de palestinos? ¿Y qué podría significar que se prohíba su labor en la región?

La UNRWA es una organización que no tiene parangón con ninguna otra agencia de Naciones Unidas, porque implementa sus proyectos y programas de forma directa, con sus propias instalaciones y con su propio personal.

En concreto, tenemos uno de los sistemas de educación más grandes de Oriente Medio, con más de 700 instalaciones, escuelas, que son de la agencia, y con más de medio millón de niños y niñas siendo educados en nuestras escuelas. Eso no lo tiene ninguna agencia de Naciones Unidas. Lo mismo pasa con nuestro programa de salud. UNRWA tiene más de 145 clínicas de salud que son gestionadas por su propio personal sanitario.

En este sentido somos únicos porque el resto de las agencias trabajan, o bien con los gobiernos –y lo que hacen es financiar, apoyar a los gobiernos en sus escuelas y sus hospitales– o bien trabajan con organizaciones locales que les financian proyectos de educación o de salud. UNRWA no tiene intermediarios y, como digo, gestiona este sistema propio de salud y de educación.

Esto se traduce en que, en nuestras escuelas, ya se han graduado más de 8 millones de niños y niñas refugiados de Palestina. Si tenemos en cuenta que los refugiados de Palestina son los que tienen ahora mismo el nivel más alto de educación de Oriente Medio, esto refleja el trabajo educativo que hay detrás por parte de Naciones Unidas, en concreto de UNRWA.

Por otro lado, también a nivel de salud, los refugiados de Palestina cumplen con el 100% de la vacunación infantil. En los países de Oriente Medio es muy difícil que una población, un colectivo en concreto, esté 100% vacunado. Esto es gracias a todo el sistema de salud de UNRWA.

Entonces, si los palestinos perdieran el apoyo de UNRWA en estos programas, de repente quedarían desamparados casi 600.000 niños sin educación. Y evidentemente, ni el Estado palestino tiene la posibilidad de absorber a este número de niños, ni hay ninguna otra agencia capaz de sustituir a UNRWA con este sistema educativo, porque no tienen ni la experiencia ni pueden gestionar un sistema educativo tan grande.

Lo mismo pasa con la salud. Se quedarían ahora mismo 6 millones de refugiados de Palestina sin acceso a la salud, porque UNRWA es su proveedor y porque la Autoridad Palestina o incluso refugiados de Palestina que estén en Siria o en Líbano tampoco podrían ser absorbidos por los gobiernos de acogida.

Entonces, ahora mismo esta población depende de UNRWA porque les provee todos los servicios sociales que un gobierno les debería de proveer, no solamente salud o educación, sino todo tipo de servicios sociales, y más teniendo en cuenta que estamos en una zona muy compleja en la que constantemente hay ofensivas militares israelíes, hay guerras como la de Siria, lo que hemos visto hacer recientemente, los ataques de Israel sobre sobre el Líbano…

Estamos muy acostumbrados y muy especializados en la ayuda humanitaria, en la ayuda de emergencia. Y estamos hablando de 6 millones de personas que viven en un contexto absolutamente convulso, que necesitan de estas ayudas en emergencia. Podemos ver el contexto de Gaza en la actualidad.

¿Cómo vais a responder a este señalamiento directo? ¿Cuáles son vuestros planes para el futuro inmediato?

Bueno, yo creo que aquí hay dos preguntas. Una, está la parte financiera en la que, como antes decía, hay países que en los últimos meses han decidido retirarnos la financiación por estas acusaciones y tergiversaciones constantes de nuestro mandato. Y esto es lo que Israel está buscando: destruir a la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina. Evidentemente, una manera es desprestigiarla, acusarla de crímenes tan atroces como los del 7 de octubre y convencer de esta manera a los donantes de que es necesario retirarnos la financiación. Eso es un estrangulamiento económico que se está realizando a la agencia y tiene como objetivo acabar con ella.

Por otro lado, están las leyes que ha aprobado Israel. Israel ha aprobado dos tipos, dos leyes distintas. Una ley es específica para Jerusalén Este y se basa en la premisa de que Israel considera que Jerusalén Este es territorio soberano israelí.

Eso es algo que contradice a Naciones Unidas, a la Corte Internacional de Justicia y a la comunidad internacional, que consideran que Jerusalén Este es parte del territorio palestino ocupado. Por tanto, Israel legalmente no puede echar a una agencia de Naciones Unidas de un territorio palestino ocupado, porque no es parte del estado soberano de Israel.

Sin embargo, para conseguir esto, Israel ha aprobado una segunda ley. ¿Qué dice esta segunda ley? Rompe el acuerdo que (Israel) tiene con UNRWA de 1956, que es un acuerdo de colaboración entre Israel y UNRWA, y prohíbe al gobierno de Israel a trabajar con UNRWA. Es decir, sus funcionarios y sus instalaciones (de Israel) no pueden mantener relaciones con UNRWA.

Entonces, a partir del 29 de enero, los trabajadores internacionales que están en Jerusalén Este, en la sede central de UNRWA, se quedan sin visados, y por tanto tienen que abandonar Jerusalén Este, porque se quedan sin un documento que les permita estar ahí. Han sido trasladados a nuestra sede en Amán (Jordania) y a partir de ahora están trabajando en remoto desde allí.

Teniendo en cuenta que el día 30 entren en vigor estas leyes, y que el alcalde de Jerusalén ha convocado manifestaciones, o una concentración de judíos radicales en nuestra sede, se ha ordenado a nuestros trabajadores locales, que son el 99% de nuestros trabajadores, teletrabajar desde sus hogares. Estamos acostumbrados a esto desde hace ya mucho tiempo, con la pandemia (de COVID-19) y otras situaciones violentas que hemos pasado en los últimos años.

Entonces, ahora nuestros funcionarios están teletrabajando o bien desde Amán, o bien desde sus hogares en Jerusalén, y nuestros servicios en Jerusalén Este están abiertos y están funcionando. De momento no hemos tenido ninguna comunicación por parte de Israel para abandonar estas instalaciones y para dejar de hacer nuestro trabajo. Lo único que hubo es un comunicado por parte del gobierno israelí al secretario general de Naciones Unidas, en los que se nos decía que a partir del día 30 teníamos que abandonar la sede central de Jerusalén.

En el resto del territorio palestino ocupado en Gaza y en Cisjordania, seguimos operando. Todos nuestros servicios siguen siendo implementados en Gaza, seguimos coordinando toda la ayuda humanitaria. Pero evidentemente tenemos dificultades porque para coordinar la ayuda humanitaria en una situación como la de Gaza o incluso Cisjordania necesitamos estar comunicados con las autoridades israelíes. El otro día, sin ir más lejos, hace dos días, hicieron explosiones controladas en el campamento de Yenín y no nos informaron.