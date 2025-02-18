El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyy, anunció que llegó a Türkiye para sostener conversaciones con su homólogo de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, sobre intercambios de prisioneros y otros asuntos.

"Visita oficial con la primera dama a Türkiye. Reuniones con el presidente Erdogan y la primera dama Emine Erdogan", publicó Zelenskyy en su cuenta de Telegram este lunes.

Previamente, el director de Comunicaciones de Türkiye, Fahrettin Altun, declaró en X: "Nuestro presidente, el señor Recep Tayyip Erdogan, se reunirá con el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyy, quien realizará una visita oficial a nuestro país por invitación de nuestro mandatario, el martes 18 de febrero en el Complejo Presidencial" en Ankara.