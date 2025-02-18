El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyy, anunció que llegó a Türkiye para sostener conversaciones con su homólogo de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, sobre intercambios de prisioneros y otros asuntos.
"Visita oficial con la primera dama a Türkiye. Reuniones con el presidente Erdogan y la primera dama Emine Erdogan", publicó Zelenskyy en su cuenta de Telegram este lunes.
Previamente, el director de Comunicaciones de Türkiye, Fahrettin Altun, declaró en X: "Nuestro presidente, el señor Recep Tayyip Erdogan, se reunirá con el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyy, quien realizará una visita oficial a nuestro país por invitación de nuestro mandatario, el martes 18 de febrero en el Complejo Presidencial" en Ankara.
Se espera que los dos líderes conversen sobre la asociación estratégica entre Türkiye y Ucrania, centrándose en "revisar las relaciones en todos los aspectos" y "abordar los pasos a seguir para fortalecer aún más la cooperación entre ambos países".
La visita también brindará una oportunidad para el "intercambio de opiniones sobre los recientes acontecimientos en Ucrania" y otros "temas regionales y globales” urgentes.
El encuentro entre Erdogan y Zelesnkyy ocurre mientras que funcionarios estadounidenses y rusos se preparan para conversaciones de alto nivel en Arabia Saudita, sin la presencia de Kiev.