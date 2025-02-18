TÜRKİYE
2 MIN DE LECTURA
Zelenskyy llega a Türkiye para conversaciones con Erdogan
El presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, y su homólogo ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, abordarán la asociación estratégica de los dos países y los recientes acontecimientos en Ucrania.
Zelenskyy llega a Türkiye para conversaciones con Erdogan
La visita de Zelenskyy permitirá la oportunidad de “intercambiar puntos de vista sobre los recientes acontecimientos en Ucrania” y otros “temas regionales y mundiales”. / Foto: Archivo AA / Photo: AA Archive / AA Archive
Por Redacción

El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyy, anunció que llegó a Türkiye para sostener conversaciones con su homólogo de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, sobre intercambios de prisioneros y otros asuntos.

"Visita oficial con la primera dama a Türkiye. Reuniones con el presidente Erdogan y la primera dama Emine Erdogan", publicó Zelenskyy en su cuenta de Telegram este lunes.

Previamente, el director de Comunicaciones de Türkiye, Fahrettin Altun, declaró en X: "Nuestro presidente, el señor Recep Tayyip Erdogan, se reunirá con el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyy, quien realizará una visita oficial a nuestro país por invitación de nuestro mandatario, el martes 18 de febrero en el Complejo Presidencial" en Ankara.

RECOMENDADOS

Se espera que los dos líderes conversen sobre la asociación estratégica entre Türkiye y Ucrania, centrándose en "revisar las relaciones en todos los aspectos" y "abordar los pasos a seguir para fortalecer aún más la cooperación entre ambos países".

La visita también brindará una oportunidad para el "intercambio de opiniones sobre los recientes acontecimientos en Ucrania" y otros "temas regionales y globales” urgentes.

El encuentro entre Erdogan y Zelesnkyy ocurre mientras que funcionarios estadounidenses y rusos se preparan para conversaciones de alto nivel en Arabia Saudita, sin la presencia de Kiev.

FUENTE:TRT Español y agencias
Explora
Gaza inicia la transición hacia un gobierno de tecnócratas mientras persisten los ataques israelíes
La vida del médico palestino Abu Safiya corre peligro en prisión israelí, alertan organizaciones
Líderes de la OTAN se reúnen en Ankara en una cumbre decisiva para el futuro de la alianza
¿Por qué el delicado equilibrio que mantiene Türkiye es clave para la OTAN?
Por Murat Sofuoglu
Irán vive una jornada de oraciones por el líder Alí Jamenei, en el segundo día de su funeral público
Erdogan advierte que Israel, un "adicto a la guerra", busca “dinamitar” acuerdo entre EE.UU. e Irán
Estados Unidos cumple 250 años, y para millones que cruzaron océanos y tierras no hay certezas
Por Sadiq S Bhat
Mientras multitudes despiden a Alí Jamenei en Irán, Trump dice que pausó diálogos por el funeral
Türkiye refuerza sus medidas de seguridad y de tráfico aéreo para Cumbre de Líderes de la OTAN 2026
Comienza en Teherán el funeral de Alí Jamenei con amplia presencia internacional
El apoyo a Palestina deja huella en el Mundial: cinco momentos donde la solidaridad estuvo presente
De Ucrania a Irán: ¿qué está en juego en la Cumbre de la OTAN en Türkiye?
Por Abhishek G Bhaya
El Vaticano excomulga a obispos lefebvrianos: quiénes son y qué hay detrás del conflicto
Un atentado con bomba golpea un café en el centro de la capital siria, Damasco
Por qué el uranio de Irán sigue siendo el principal obstáculo en las negociaciones con EE.UU.
Por Murat Sofuoglu