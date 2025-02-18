Palestinos conmemoraron los 500 días de la ofensiva genocida de Tel Aviv sobre Gaza con protestas dentro de Israel, exigiendo avances concretos hacia un alto el fuego que permita la liberación de los rehenes restantes en el enclave.

Abu Mursa y su familia han sido desplazados más de 10 veces en el enclave desde que comenzó la brutal ofensiva en octubre de 2023. De un refugio a otro, han recorrido el territorio palestino asediado en un intento desesperado por sobrevivir, relató.

"Han sido 500 días de humillación, sufrimiento y derramamiento de sangre", dijo este residente del norte de Gaza, quien finalmente pudo regresar a su hogar después de que entrara en vigor un frágil alto el fuego el 19 de enero.

"Solo espero que el cese del fuego se mantenga", añadió. "A nuestro alrededor solo queda destrucción".

Como la familia de Abu Mursa, casi todos los 2,3 millones de habitantes de Gaza han sido desplazados al menos una vez durante la ofensiva israelí, que ha dejado cerca de 62.000 palestinos muertos, más de 110.000 heridos y a una población entera al borde de una nueva Nakba, “catástrofe” en árabe, el éxodo forzado de 1948. Mientras tanto, Israel y Estados Unidos avanzan en un peligroso plan para sacar a los palestinos de Gaza.

Estas imágenes retratan el sufrimiento vivido en los 500 días de la ofensiva israelí en Gaza.