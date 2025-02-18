Arabia Saudita es el escenario de una reunión sin precedentes: altos funcionarios de Estados Unidos y de Rusia acudieron a su capital, Riad, para conversar sobre el deshielo de sus relaciones y negociar el fin de la guerra en Ucrania. Sin embargo, no se contará con la presencia de Kiev.

Para las conversaciones, por la parte de Rusia llegaron los ministros de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergey Lavrov, y Yuri Ushakov, asesor de política exterior del presidente Vladimir Putin. Por la parte de Estados Unidos acudieron Marco Rubio, el secretario de Estado, junto con Mike Waltz, asesor de seguridad nacional y Steve Witkoff, enviado especial para Oriente Medio.

Este encuentro se produce después de que el presidente de Estados Unidos Donald Trump mantuviera la semana pasada llamadas telefónicas con Putin y el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyy, en un intento por poner fin a la guerra que este 24 de febrero cumple su tercer aniversario.

Sin embargo, Ucrania no participará en las conversaciones, ya que no fue invitada.

La reacción de Ucrania no se hizo esperar: Zelenskyy enfatizó que Kiev "nunca aceptará" ningún acuerdo alcanzado sin que su país sea parte. Además, mientras estas conversaciones se llevan a cabo en Riad, Zelenskyy se reúne con su homólogo de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, este martes en Ankara. En el encuentro abordarán las relaciones bilaterales, los recientes acontecimientos en Ucrania y otros asuntos regionales y globales.

En reacción a ladecisión de Estados Unidos de negociar directamente con Rusia, los líderes de varios países europeos se congregaron de emergencia en París este lunes por invitación del presidente de Francia, Emmanuel Macron. El objetivo del encuentro fue abordar las relaciones transatlánticas, la situación en Ucrania las posibles negociaciones de paz y la seguridad en Europa.

Los representantes europeos insistieron en que deben tener voz y voto en las conversaciones internacionales para poner fin a la guerra en Ucrania, a pesar de que tanto de Washington como Moscú señalaron que no tienen previsto contar con el bloque.

La posibilidad de enviar tropas a Ucrania

Durante las tres horas de conversaciones en el Palacio del Elíseo en París, los líderes de Alemania, el Reino Unido, Italia, Polonia, España, los Países Bajos, Dinamarca, la OTAN y la Unión Europea no llegaron a un acuerdo conjunto sobre si enviar o no tropas europeas a Ucrania para el mantenimiento de la paz.

El primer ministro de Gran Bretaña, Keir Starmer, pidió el respaldo de Estados Unidos y reafirmó que está dispuesto a considerar el envío de fuerzas británicas a territorio ucraniano "si hay un acuerdo de paz duradero". Sin embargo, diferencia entre ciertas naciones de la UE, como Polonia, que han dicho que no quieren su huella militar en suelo ucraniano. El presidente Macron no se comprometió con la medida.

El ministro de Asuntos Exteriores de España, José Manuel Albares, estimó a su vez que "es muy incipiente" hablar del envío de tropas a Ucrania. "En estos momentos no hay paz, y el esfuerzo tiene que ser lograrla lo antes posible", afirmó.

En esa línea, destacando las inconsistencias entre muchas naciones sobre las posibles contribuciones de tropas, el canciller de Alemania Olaf Scholz dijo que hablar de ellas sobre el terreno era “prematuro”. “Esto es altamente inapropiado, para decirlo sin rodeos y honestamente: ni siquiera sabemos cuál será el resultado” de cualquier negociación de paz, agregó.

Sin embargo, las naciones europeas están decididas a reforzar sus fuerzas armadas en la medida de lo posible después de años de quejas de Estados Unidos. De hecho, la mayoría ha aumentado el gasto en defensa al 2% del producto interno bruto.

Trabajar con Estados Unidos

Macron dijo que en la noche del lunes habló por teléfono con Trump y con Zelenskyy después de la reunión de emergencia. "Buscamos una paz fuerte y duradera en Ucrania", dijo Macron en la plataforma social X. "Para lograrlo, Rusia debe poner fin a su agresión, y esto debe ir acompañado de garantías de seguridad sólidas y creíbles para los ucranianos". "Trabajaremos en esto junto con todos los europeos, estadounidenses y ucranianos", agregó.

Por su parte, el primer ministro de Holanda, Dick Schoof, reconoció que los europeos “deben llegar a una conclusión común sobre lo que podemos aportar. Y de esa manera, finalmente conseguiremos un lugar en la mesa”. Por lo que agregó que “simplemente sentarse a la mesa sin contribuir no tiene sentido”.

Starmer sostuvo que un vínculo transatlántico sigue siendo esencial. “Debe haber un respaldo estadounidense, porque una garantía de seguridad estadounidense es la única manera de disuadir eficazmente a Rusia de atacar nuevamente a Ucrania”, dijo.

Las relaciones entre Estados Unidos y Europa se tensionaron este mes después de que Trump iniciara discusiones directas con Putin sobre el posible fin de la guerra en Ucrania sin la participación europea. En la Conferencia de Seguridad de Múnich del fin de semana, Keith Kellogg, enviado especial de Trump para Rusia y Ucrania, confirmó que los europeos no serían invitados a las conversaciones de paz planeadas. En esa línea señaló que no creía que fuera “razonable y factible tener a todos sentados en la mesa”.

Sus comentarios fueron respaldados por el ministro de Relaciones Exteriores ruso, Sergey Lavrov, quien se mostró igualmente despectivo sobre el papel de Europa. “No sé qué tienen que hacer en la mesa de negociaciones”, dijo a su llegada a Arabia Saudita para conversar con funcionarios estadounidenses.