En medio del escándalo que envuelve al presidente de Argentina, Javier Milei, por las denuncias de estafa luego de que diera difusión a la criptomoneda $LIBRA, y el valor de este activo se desplomara en cuestión de horas, el mandatario le salió al paso a la polémica. En una entrevista con el canal TN este lunes, Milei afirmó que difundió la iniciativa, pero no la promocionó. También se negó a tener cualquier responsabilidad por los damnificados que dejó el descalabro de la criptomoneda, a los que comparó con jugadores de un casino.

"Yo no tengo nada que ocultar. (...) Yo no lo promocioné, lo difundí", dijo Milei en la entrevista. También señaló que no cometió un error al publicar el pasado viernes en su cuenta en la red X –donde tiene 3,8 millones de seguidores– un mensaje en el que apoyaba un proyecto denominado "Viva La Libertad Project", nombre similar a su eslogan "Viva la libertad, carajo".

La publicación original, con un vínculo a la iniciativa, señalaba que la criptomoneda era "un proyecto privado" que iba a dedicarse a "incentivar el crecimiento de la economía argentina" financiando “pequeñas empresas y emprendimientos argentinos". "El mundo quiere invertir en Argentina. $LIBRA", cerraba el tuit del mandatario, con el nombre del token, una unidad de valor digital basado en la tecnología blockchain que no tiene respaldo en dinero real.

Pese a que el sábado pasado el Gobierno afirmó en un comunicado que el proyecto fue desarrollado por la empresa KIP Protocol, liderada por el singapurense Julian Peh, Milei cambió la versión este lunes al señalar que la idea le fue presentada por el estadounidense Hayden Mark Davis, titular de la firma Kelsier Ventures.

Según Milei, Davis le propuso armar una estructura que financiara a emprendedores que no tienen acceso a financiación, lo que le pareció una "herramienta interesante" y, por eso, le dio "difusión". Tras el mensaje de Milei en X, el valor del criptoactivo se disparó.

Pero luego, un puñado de inversores que acaparaba la mayor parte de la criptomoneda vendió sus tenencias a altos valores y se desplomó el precio. En relación a esa situación, Milei explicó que, al ver los comentarios negativos en las redes, decidió "ante la duda" borrar su mensaje inicial.

El mandatario también negó que sean 44.000 las personas que compraron $LIBRA y agregó que "en el mejor de los casos" son "nada más" que 5.000 personas con "chances muy remotas de que sean argentinos". A estos compradores los calificó de inversores "muy especializados", "operadores de volatilidad", que ingresaron al negocio de manera voluntaria y que "sabían muy bien" el riesgo que estaban asumiendo.

"Si vas al casino y perdés plata, ¿cuál es el reclamo? Es un problema entre privados porque acá el Estado no juega ningún rol", aseveró para justificar este tipo de operaciones especulativas. Milei insistió en que obró "de buena fe", y en que no cometió "ningún error". También añadió que, en todo caso, aprendió la lección de que debe poner "filtros" y "levantar murallas" para que no pueda acercarse a él cualquier persona.

"Me dieron un cachetazo", aseveró, al agregar hablando de sí mismo en tercera persona: "Milei no se llevó un mango (dinero) de todo esto".

Luego, el mandatario cuestionó a la oposición, que presentó una denuncia en su contra, al señalar que están nerviosos. Políticos opositores al Gobierno de Milei lo señalaron en una denuncia penal como “partícipe necesario y fundamental en una asociación que tuvo como eje realizar una estafa histórica a través de criptomonedas”. Algo que la Presidencia desmintió desde el primer momento.

