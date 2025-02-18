En medio del escándalo que envuelve al presidente de Argentina, Javier Milei, por las denuncias de estafa luego de que diera difusión a la criptomoneda $LIBRA, y el valor de este activo se desplomara en cuestión de horas, el mandatario le salió al paso a la polémica. En una entrevista con el canal TN este lunes, Milei afirmó que difundió la iniciativa, pero no la promocionó. También se negó a tener cualquier responsabilidad por los damnificados que dejó el descalabro de la criptomoneda, a los que comparó con jugadores de un casino.
"Yo no tengo nada que ocultar. (...) Yo no lo promocioné, lo difundí", dijo Milei en la entrevista. También señaló que no cometió un error al publicar el pasado viernes en su cuenta en la red X –donde tiene 3,8 millones de seguidores– un mensaje en el que apoyaba un proyecto denominado "Viva La Libertad Project", nombre similar a su eslogan "Viva la libertad, carajo".
La publicación original, con un vínculo a la iniciativa, señalaba que la criptomoneda era "un proyecto privado" que iba a dedicarse a "incentivar el crecimiento de la economía argentina" financiando “pequeñas empresas y emprendimientos argentinos". "El mundo quiere invertir en Argentina. $LIBRA", cerraba el tuit del mandatario, con el nombre del token, una unidad de valor digital basado en la tecnología blockchain que no tiene respaldo en dinero real.
Pese a que el sábado pasado el Gobierno afirmó en un comunicado que el proyecto fue desarrollado por la empresa KIP Protocol, liderada por el singapurense Julian Peh, Milei cambió la versión este lunes al señalar que la idea le fue presentada por el estadounidense Hayden Mark Davis, titular de la firma Kelsier Ventures.
Según Milei, Davis le propuso armar una estructura que financiara a emprendedores que no tienen acceso a financiación, lo que le pareció una "herramienta interesante" y, por eso, le dio "difusión". Tras el mensaje de Milei en X, el valor del criptoactivo se disparó.
Pero luego, un puñado de inversores que acaparaba la mayor parte de la criptomoneda vendió sus tenencias a altos valores y se desplomó el precio. En relación a esa situación, Milei explicó que, al ver los comentarios negativos en las redes, decidió "ante la duda" borrar su mensaje inicial.
El mandatario también negó que sean 44.000 las personas que compraron $LIBRA y agregó que "en el mejor de los casos" son "nada más" que 5.000 personas con "chances muy remotas de que sean argentinos". A estos compradores los calificó de inversores "muy especializados", "operadores de volatilidad", que ingresaron al negocio de manera voluntaria y que "sabían muy bien" el riesgo que estaban asumiendo.
"Si vas al casino y perdés plata, ¿cuál es el reclamo? Es un problema entre privados porque acá el Estado no juega ningún rol", aseveró para justificar este tipo de operaciones especulativas. Milei insistió en que obró "de buena fe", y en que no cometió "ningún error". También añadió que, en todo caso, aprendió la lección de que debe poner "filtros" y "levantar murallas" para que no pueda acercarse a él cualquier persona.
"Me dieron un cachetazo", aseveró, al agregar hablando de sí mismo en tercera persona: "Milei no se llevó un mango (dinero) de todo esto".
Luego, el mandatario cuestionó a la oposición, que presentó una denuncia en su contra, al señalar que están nerviosos. Políticos opositores al Gobierno de Milei lo señalaron en una denuncia penal como “partícipe necesario y fundamental en una asociación que tuvo como eje realizar una estafa histórica a través de criptomonedas”. Algo que la Presidencia desmintió desde el primer momento.
La denuncia de la oposición
El texto de la denuncia que difundió la oposición señala a Milei de hacer parte de una supuesta “megaestafa” que afectó a más de 40.000 personas con pérdidas superiores a los 4.000 millones de dólares. Esta denuncia inicial sostiene que hubo “coordinación” entre el momento en que se hizo público el proyecto y el tuit de promoción de Milei, y aseguran que no existe posibilidad de que no tuviera conocimiento del proyecto de antemano.
"Inmediatamente, luego del mensaje de apoyo presidencial, el precio del criptoactivo registró una suba (alza) exponencial en su cotización y luego en 5 horas colapsó", relata la presentación judicial. Según el documento, el hecho de que "el presidente Milei y otros referentes de su partido La Libertad Avanza promocionaron el token, otorgó legitimidad al proyecto para que miles de inversores confiaran".
Así el precio subió "y los grupos que controlaban la mayor cantidad del token liquidaron sus posiciones obteniendo una ganancia exorbitante". Los denunciantes consideraron que "la promoción de $LIBRA realizada por el presidente Milei no fue azarosa ni ingenua" y remarcaron que solo transcurrieron "3 minutos" desde que se lanzó el token hasta el tuit presidencial. Milei, economista de profesión, "es amplio conocedor de las criptomonedas y de su funcionamiento", señalaron.
¿Juicio político?
La justicia federal de Argentina ahora debe investigar si Milei cometió algún delito por difundir la criptomoneda en sus redes sociales. El juzgado federal 1 a cargo de la jueza María Servini fue designado este lunes por sorteo para centralizar las denuncias que piden determinar si Milei incurrió en asociación ilícita, estafa e incumplimiento de los deberes de funcionario público, entre otras acusaciones.
Por su parte, el bloque de diputados de Unión por la Patria, encabezado por el peronismo, anunció que promoverá el juicio político contra Milei en el Congreso, mientras otras fuerzas políticas piden una comisión investigadora y la interpelación al presidente.
El analista político Carlos Germano le dijo a la agencia de noticias AFP que no cree que el juicio político contra Milei prospere. "Eso hoy en la Argentina es inviable" debido a que no reunirá los votos necesarios, afirmó. Añadió que "la sociedad en general sigue hoy apoyando al presidente, fundamentalmente en un tema central que fue la lucha contra la inflación", que en 2024 fue de 117,8%, casi la mitad que el año anterior.
Ahora bien, las posibles consecuencias judiciales del escándalo que envuelve a Milei trascendieron fronteras. Un estudio de abogados informó asimismo este lunes que presentó una denuncia ante el FBI y el Departamento de Justicia de Estados Unidos.
Caída en los mercados financieros
El impacto de lo que se ha denominado "criptofiasco" se sintió en el índice S&P Merval, que agrupa a las principales acciones argentinas, con una caída del 5,58% y pérdidas para empresas como Lona Negra, BBVA Argentina y Central Puerto. Los bonos en dólares también se vieron afectados, con caídas que oscilaron entre el 2% y el 3%.
Pese a que la reacción del mercado fue negativa este lunes, el economista Pablo Tigani señaló a la agencia de noticias EFE que el día clave para calibrar la dimensión de los efectos del caso $LIBRA será este martes, cuando reabran los mercados de EE.UU., donde este lunes fue feriado. En la bolsa de Nueva York cotizan grandes empresas argentinas y bonos soberanos del país suramericano.