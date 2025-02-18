El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, reafirmó el pleno apoyo de Türkiye a la integridad territorial y soberanía de Ucrania, mientras ofreció Ankara como posible sede para futuras negociaciones entre Ucrania, Rusia y Estados Unidos.

En una conferencia de prensa conjunta con el presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, en Ankara este martes, ambos líderes criticaron la exclusión de Ucrania, los países europeos y Türkiye de las recientes conversaciones entre Estados Unidos y Rusia en Riad, subrayando que no se puede tomar ninguna decisión sobre la resolución de la guerra sin la participación directa de Kiev.

"Türkiye ha adoptado una postura muy de principios sobre la integridad territorial y la soberanía de Ucrania", dijo Zelenskyy, expresando su gratitud por los esfuerzos de Ankara para facilitar la liberación de soldados y civiles ucranianos.

El presidente ucraniano enfatizó que tanto Ucrania como Türkiye deben formar parte de cualquier discusión de paz con Rusia.

Por su parte, Erdogan, alineando la postura de Türkiye con iniciativas diplomáticas previas, señaló que Ankara continuará apoyando las negociaciones que conduzcan a una paz duradera.

"Esta guerra, que ha causado innumerables muertes inocentes y una enorme destrucción, debe terminar ahora", afirmó.

Reiteró que Türkiye brindará "todo tipo de apoyo" para asegurar un diálogo significativo, y añadió que la paz "no tiene perdedores", destacando que el mundo entero está esperando el fin del conflicto.

