Israel acordó en el alto el fuego firmado en noviembre con Hezbollah retirar completamente sus tropas del sur del Líbano antes del 18 de febrero. Sin embargo, horas antes del vencimiento del plazo, anunció su intención de mantener su presencia en cinco “puntos estratégicos”.
Según un funcionario de seguridad libanés, las fuerzas israelíes comenzaron a retirarse el lunes de algunas aldeas cerca de la frontera, aunque se prevé que sigan desplegadas en ciertas “zonas clave”.
"El ejército israelí se ha retirado de todas las aldeas fronterizas, salvo en cinco puntos, mientras el ejército libanés despliega sus fuerzas de manera progresiva debido a la presencia de explosivos y los daños en las carreteras", explicó la fuente a la agencia de noticias AFP.
En la misma línea, el canal libanés LBCI informó que, durante la noche, las fuerzas libanesas se desplazaron a zonas fronterizas como Mais Al-Yabal, Blida, Yaroun, Maroun y Mahbib.
Las autoridades libanesas han rechazado cualquier extensión del plazo de retirada y han instado a los garantes del acuerdo a presionar a Israel para completar su repliegue.
Devastación en el Líbano
Desde el inicio de la tregua, unas 60 personas murieron en el Líbano. Solo desde el 26 de enero, 24 fallecieron cuando intentaban regresar a sus pueblos en la frontera, coincidiendo con la fecha límite inicial para la retirada israelí.
En total, más de 4.000 personas han muerto en Líbano desde el comienzo de las hostilidades en octubre de 2023, según el Ministerio de Salud. La destrucción es especialmente grave en el sur, el este del país y el sur de Beirut, tras dos meses de ofensiva israelí.
Además, más de un millón de personas han sido desplazadas por el conflicto, y más de 100.000 continúan en esta situación, según la ONU.
Aunque el alto el fuego del 27 de noviembre permitió a miles de libaneses regresar, se estima que el costo de la reconstrucción podría superar los 10.000 millones de dólares.