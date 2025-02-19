Un acuerdo para “comenzar” a trabajar en ponerle fin a la guerra en Ucrania y para restaurar sus distantes relaciones diplomáticas fue el resultado de la primera reunión que sostuvieron altos representantes de Rusia y Estados Unidos, celebrada en Riad, la capital de Arabia Saudita.

Durante las conversaciones, que marcaron el primer encuentro de los diplomáticos rusos y estadounidenses en casi tres años, los dos países acordaron enfocarse en tres objetivos clave. Por un lado, la creación de un equipo de alto nivel para respaldar las negociaciones de paz en Ucrania, así como el restablecimiento del personal en las embajadas de Washington y Moscú, y la exploración de una cooperación económica más estrecha entre ellos, según anunció el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, a la agencia de noticias AP.

Sin embargo, Rubio enfatizó que las conversaciones representan el comienzo de un diálogo y que es necesario continuar trabajando a futuro.

Por su parte, el ministro de Exteriores de Rusia, Sergey Lavrov, señaló este martes que las conversaciones fueron muy útiles y también mencionó los tres objetivos que describió Rubio. "Nos hemos escuchado mutuamente, pero también nos hemos entendido", expresó Lavrov.

"Tengo motivos para creer que la parte estadounidense ha comenzado a comprender mejor nuestra posición, que hemos expuesto una vez más en detalle”, añadió. Ahora bien, a pesar del avance en la comunicación, Lavrov fue claro en que pese a la comprensión mutua en algunos asuntos, esto no implica una alineación de posiciones.

Justamente, las diferencias entre Washington y Moscú no quedaron fuera de la mesa. Rusia le dijo a Estados Unidos que la posible inclusión de Ucrania en la OTAN constituiría una amenaza directa para el Kremlin. A pesar de este distanciamiento, Lavrov reconoció que Rusia ha notado la determinación de Estados Unidos de "avanzar" en el proceso y subrayó que Moscú comparte ese mismo sentimiento.

El ministro ruso confirmó también que Estados Unidos anunciará pronto a su representante para las negociaciones sobre el conflicto ucraniano, y que Rusia hará lo mismo inmediatamente después.

Zelenskyy rechaza la exclusión de Ucrania en las negociaciones

La reunión entre Estados Unidos y Rusia se celebró sin la presencia representantes de Ucrania, lo que suscitó una rápida condena, especialmente desde Kiev. El presidente Volodymyr Zelenskyy reiteró que su país no aceptará ningún acuerdo que no contemple su participación directa en las negociaciones. La exclusión de Ucrania también fue rechazada por varios aliados europeos, quienes lamentaron no ser parte también del diálogo.

En una rueda de prensa en el Aeropuerto Esenboga de Ankara, tras su encuentro con el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, Zelenskyy subrayó su deseo de recibir un apoyo más firme por parte de la administración estadounidense, en particular del presidente Donald Trump. "Me gustaría que Trump estuviera más de nuestro lado", expresó.

Zelenskyy también señaló que estas negociaciones no pueden considerarse legítimas sin la inclusión de Ucrania: "Cuando dicen ‘estos son nuestros planes para el fin de la guerra’, nos surgen dudas. ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos en esta mesa de negociaciones? Esta guerra se libra en Ucrania, Putin está matando ucranianos, no estadounidenses ni europeos", afirmó con firmeza.

El presidente ucraniano insistió en que la paz que busca Ucrania debe ser justa, duradera y sostenible, sin sacrificios a su soberanía. "Queremos una paz justa, una paz duradera, una paz sostenible", concluyó.

Ucrania agradece a Türkiye “por todo su apoyo”

Tras su encuentro con el presidente Erdogan, Zelenskyy aseguró que Ucrania “valora enormemente sus relaciones” con Ankara, “el entendimiento mutuo que compartimos y el apoyo que recibimos en este extraordinario momento de guerra”. Y añadió: “Estamos agradecidos por la cálida bienvenida, la hospitalidad y el enfoque absolutamente constructivo en nuestras negociaciones”.

De hecho, señaló que conversó con el mandatario turco “los procesos globales que podrían contribuir a poner fin a la guerra de Rusia contra Ucrania, incluida la importancia de los esfuerzos conjuntos para garantizar garantías de seguridad” para Kiev. “Estamos agradecidos con Türkiye por todo el apoyo a nuestro país y a nuestro pueblo, por su postura de principios sobre la soberanía y la integridad territorial de nuestro estado”, completó.

En medio de la tensiones globales sobre la guerra en Ucrania, Erdogan propuso a Türkiye como el escenario ideal para futuras reuniones entre Moscú, Kiev y Washington, en un esfuerzo diplomático.

Durante la conferencia de prensa conjunta con Zelenskyy, Erdogan reafirmó el compromiso de Türkiye con la integridad territorial y la soberanía de Ucrania, considerándolas condiciones indispensables para cualquier acuerdo.