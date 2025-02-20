ORIENTE MEDIO
5 MIN DE LECTURA
Hamás entrega cuerpos 4 de rehenes israelíes y dice que Tel Aviv los mató
El grupo de resistencia palestino Hamás aseguró que intentó mantener con vida a los cuatro rehenes israelíes, pero que el Ejército y los líderes de Tel Aviv “decidieron matarlos” al bombardear Gaza.
Hamás entrega cuerpos 4 de rehenes israelíes y dice que Tel Aviv los mató
Hamás entregó los cuerpos de cuatro prisioneros israelíes como parte del acuerdo de alto el fuego e intercambio de prisioneros en Gaza. AA / AA
Por Redacción

El grupo de resistencia palestino Hamás entregó este jueves los cuerpos de cuatro rehenes como parte del acuerdo de alto el fuego e intercambio de prisioneros con Tel Aviv. Los cuerpos de los israelí-argentinos Shiri Silverman Bibas y sus dos hijos, Kfir de 9 años y Ariel de 4, así como del israelí Oded Lifshitz, de 85 años, fueron entregados a representantes de la Cruz Roja en la ciudad de Jan Yunis, en el sur de Gaza.

La oficina del primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, confirmó que el Ejército y el servicio de seguridad interior Shin Bet recibieron de la Cruz Roja los ataúdes con los cuatro cuerpos. Y añadió que los restos serán identificados en el Centro Nacional de Medicina Forense Abu Kabir del Ministerio de Salud, tras lo cual se enviará una notificación oficial a sus familias.

RelacionadoHamás entrega tres rehenes e Israel libera 369 prisioneros palestinos

Antes de entregar los cuerpos de los cuatro rehenes israelíes, Hamás sostuvo que buscó mantenerlos con vida, pero que el Ejército de Tel Aviv, bajo las órdenes de Netanyahu, los mató con sus bombardeos indiscriminados contra el enclave. El 29 de noviembre de 2023, el grupo palestino informó que un bombardeo de Tel Aviv había matado a la familia Bibas.

En un comunicado, el grupo de resistencia dijo que "preservó las vidas de los prisioneros de la ocupación", proporcionándoles lo que pudieron y tratándolos “humanamente, pero su ejército los mató junto con sus captores". "El criminal Netanyahu está llorando sobre los cuerpos de sus prisioneros que regresan hoy en ataúdes, en un intento flagrante de evadir la responsabilidad por su asesinato frente a su audiencia", completó Hamás.

Luego, dirigiéndose a las familias de los rehenes israelíes muertos, añadió: “Queríamos que sus hijos regresaran vivos, pero su Ejército y los líderes de su Gobierno decidieron matarlos en vez de llevarlos de regreso”.

Previo a la entrega, Hamás ubicó sobre un escenario los cuatro ataúdes negros. Cientos de personas se reunieron alrededor de un terreno arenoso que antes se utilizaba como cementerio. Se erigió una valla para mantener a los espectadores alejados del área inmediata donde se iba a producir la transferencia a la Cruz Roja.

Más liberaciones y entregas

RECOMENDADOS

En un discurso grabado el martes, Khalil Al-Hayya, líder de Hamás, dijo que “se ha acordado liberar a los seis rehenes israelíes restantes vivos el sábado bajo la primera fase” del acuerdo de tregua. Nombró a Hisham al-Sayed y Avera Mengistu entre los seis que serán liberados.

Hayya añadió que Hamás continuará entregando más cuerpos de rehenes israelíes la próxima semana, tal como se acordó.

Las liberaciones de la próxima semana elevarán el número de rehenes israelíes liberados por Hamás bajo el reciente acuerdo a 33, incluidos 25 con vida y ocho cuerpos.

RelacionadoHamás tiene 101 rehenes, Israel casi 10.000: ¿valen más unos que otros?

Mientras tanto, un total de 1.135 prisioneros palestinos han sido liberados de las cárceles israelíes. Tel Aviv tiene previsto liberar a 502 prisioneros más esta semana.

El acuerdo de alto el fuego e intercambio de prisioneros de Gaza entró en vigor el 19 de enero, suspendiendo la ofensiva genocida de Israel que ha matado a casi 48.300 palestinos y ha dejado el enclave en ruinas.

En noviembre, la Corte Penal Internacional emitió órdenes de arresto contra Netanyahu y su exministro de Defensa Yoav Gallant, por crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad en Gaza.

Israel también enfrenta un caso de genocidio en la Corte Internacional de Justicia por sus acciones contra el enclave.

FUENTE:TRT Español y agencias
Explora
Gaza inicia la transición hacia un gobierno de tecnócratas mientras persisten los ataques israelíes
La vida del médico palestino Abu Safiya corre peligro en prisión israelí, alertan organizaciones
Líderes de la OTAN se reúnen en Ankara en una cumbre decisiva para el futuro de la alianza
¿Por qué el delicado equilibrio que mantiene Türkiye es clave para la OTAN?
Por Murat Sofuoglu
Irán vive una jornada de oraciones por el líder Alí Jamenei, en el segundo día de su funeral público
Erdogan advierte que Israel, un "adicto a la guerra", busca “dinamitar” acuerdo entre EE.UU. e Irán
Estados Unidos cumple 250 años, y para millones que cruzaron océanos y tierras no hay certezas
Por Sadiq S Bhat
Mientras multitudes despiden a Alí Jamenei en Irán, Trump dice que pausó diálogos por el funeral
Türkiye refuerza sus medidas de seguridad y de tráfico aéreo para Cumbre de Líderes de la OTAN 2026
Comienza en Teherán el funeral de Alí Jamenei con amplia presencia internacional
El apoyo a Palestina deja huella en el Mundial: cinco momentos donde la solidaridad estuvo presente
De Ucrania a Irán: ¿qué está en juego en la Cumbre de la OTAN en Türkiye?
Por Abhishek G Bhaya
El Vaticano excomulga a obispos lefebvrianos: quiénes son y qué hay detrás del conflicto
Un atentado con bomba golpea un café en el centro de la capital siria, Damasco
Por qué el uranio de Irán sigue siendo el principal obstáculo en las negociaciones con EE.UU.
Por Murat Sofuoglu