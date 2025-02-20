En las concurridas aulas de las universidades de Türkiye se está formando una silenciosa pero firme fuerza diplomática. La cantidad de estudiantes internacionales en el país se ha multiplicado por seis en una década, impulsada en gran medida por los sirios.

De los 336.000 estudiantes extranjeros en Türkiye, más de 60.000 son de Siria, lo que los convierte en el grupo de estudiantes internacionales más grande del país. Esto representa un aumento de treinta veces desde 2013, con los sirios constituyendo casi una quinta parte del total.

Estos jóvenes académicos representan más que una inversión en educación: son un posible puente entre Ankara y Damasco, influyendo en el futuro de ambas naciones más allá del aula. Un ejemplo claro de esta dinámica es el nuevo ministro de Relaciones Exteriores de Siria, Asaad Hassan al Shaibani, quien se graduó en la Universidad Istanbul Sabahattin Zaim.

Shaibani, que aún cursa su doctorado en la misma institución, escribió su tesis de maestría sobre la política exterior de Türkiye hacia Siria, lo que refleja el intercambio intelectual y político en curso.

Pero no es un caso aislado: el recién nombrado gobernador de Alepo, Azzam al-Gharib, también es egresado de Estudios Islámicos de la Universidad de Bingol, en el este de Türkiye.

Estos graduados, ahora parte de la estructura política siria, ejemplifican lo que el académico estadounidense Norman Kiell llamó en 1951 “embajadores no oficiales”. A medida que más estudiantes sirios regresen a su país, muchos ocuparán puestos de influencia, llevando consigo no solo una formación académica, sino también un conocimiento profundo de la visión estratégica de Türkiye.

Otros grupos estudiantiles importantes provienen de Azerbaiyán, Irán, Turkmenistán e Iraq, un reflejo de la profundización de los lazos educativos de Türkiye en la región.

De estudiantes a diplomáticos, comerciantes y académicos

Más allá de la política, estos estudiantes están fortaleciendo los lazos económicos y culturales entre Damasco y Ankara.

Según la Agencia de Planificación de Estambul, los estudiantes internacionales aportan casi 2.900 millones de dólares a la economía turca cada año, y los sirios representan aproximadamente 522 millones.