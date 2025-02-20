El Turksat 6A, el primer satélite de diseño y producción local de Türkiye, logró su primera prueba de transmisión con éxito, anunció el ministro de Industria y Tecnología del país, Mehmet Fatih Kacir, este miércoles.

"La primera prueba de transmisión de nuestro primer satélite de comunicaciones nacional, Turksat 6A, uno de los proyectos más grandes del Movimiento Tecnológico Nacional, se completó con éxito", publicó el ministro en X.

Por su parte, Abdulkadir Uraloglu, el ministro de Transporte e Infraestructura, añadió que "nuestro primer satélite de comunicaciones nacional, Turksat 6A, realizó con éxito su primera prueba de transmisión en el espacio con TRT World".