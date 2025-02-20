TÜRKİYE
2 MIN DE LECTURA
Satélite Turksat 6A, producido en Türkiye, triunfa en prueba de transmisión
Turksat 6A, el primer satélite de comunicaciones diseñado y producido en Türkiye, completó con éxito su prueba inicial. Es uno de los proyectos principales de desarrollo tecnológico del país.
Satélite Turksat 6A, producido en Türkiye, triunfa en prueba de transmisión
"Nuestro primer satélite de comunicaciones nacional, Turksat 6A, realizó con éxito su primera prueba de transmisión en el espacio con TRT World", dijo el ministro de Transporte e Infraestructura de Türkiye. Foto: AA / AA
Por Redacción
20 de febrero de 2025

El Turksat 6A, el primer satélite de diseño y producción local de Türkiye, logró su primera prueba de transmisión con éxito, anunció el ministro de Industria y Tecnología del país, Mehmet Fatih Kacir, este miércoles.

"La primera prueba de transmisión de nuestro primer satélite de comunicaciones nacional, Turksat 6A, uno de los proyectos más grandes del Movimiento Tecnológico Nacional, se completó con éxito", publicó el ministro en X.

Por su parte, Abdulkadir Uraloglu, el ministro de Transporte e Infraestructura, añadió que "nuestro primer satélite de comunicaciones nacional, Turksat 6A, realizó con éxito su primera prueba de transmisión en el espacio con TRT World".

RECOMENDADOS

"Estamos consolidando aún más nuestro lugar entre los países que fabrican y operan sus propios satélites. ¡Seguimos trabajando por una Türkiye independiente, fuerte y de alta tecnología!" agregó.

Turksat 6A, la última versión de la familia de satélites de comunicaciones de Türkiye, fue diseñado y producido por las Industrias Aeroespaciales Turcas, la empresa de defensa turca Aselsan y el Consejo de Investigación Científica y Tecnológica de Türkiye (TUBITAK).

FUENTE:TRT Español y agencias
Explora
Türkiye impulsa la diplomacia en torno a la guerra en Ucrania con reunión clave entre Fidan y Umerov
Drones misteriosos en el espacio aéreo turco: ¿incursiones rusas u operaciones de falsa bandera?
Más de 500.000 personas se suman a una marcha pro-Palestina en Estambul en Año Nuevo
Türkiye detiene 350 sospechosos de vínculos con grupo terrorista Daesh, anuncia ministro de Interior
Türkiye rechaza la postura de Israel sobre Somalilandia y promete una mayor cooperación con Somalia
El despliegue de fuerzas turcas en Gaza está sobre la mesa, señala Trump en reunión con Netanyahu
Avión de entrenamiento turco, Hurjet, llegará a los cielos de España tras firma de acuerdo de compra
Condena internacional al reconocimiento de Israel a Somalilandia: una “amenaza” a seguridad regional
Operación contra el grupo terrorista Daesh en noroeste de Türkiye deja siete policías heridos
Türkiye alcanza las 455.000 viviendas entregadas en la reconstrucción tras los terremotos de 2023
2025, el año en que la estrategia a largo plazo de Türkiye dio sus frutos
Türkiye rinde homenaje en Ankara a los militares libios fallecidos en el accidente aéreo
Türkiye continúa investigación de drones caídos en el país y reafirma la seguridad del espacio aéreo
“Türkiye respalda paz e integridad territorial de Sudán”, afirma Erdogan tras reunión con Al-Burhan
Türkiye recupera la caja negra del avión estrellado en Ankara en el que murió el jefe militar libio
Jefe del Ejército de Libia y otros funcionarios mueren en accidente aéreo cerca de Ankara, Türkiye
Ministros y jefe de inteligencia de Türkiye se reúnen con presidente sirio en visita de alto nivel
Türkiye afirma que Israel complica esfuerzos de paz para Gaza tras diálogos con mediadores en EE.UU.
Türkiye informa la caída de un dron de origen ruso en el noroeste del país y abre investigación
Türkiye seguirá contando la verdad sobre lo que ocurre en Gaza, reitera el presidente Erdogan