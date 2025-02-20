TÜRKİYE
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Satélite Turksat 6A, producido en Türkiye, triunfa en prueba de transmisión
Turksat 6A, el primer satélite de comunicaciones diseñado y producido en Türkiye, completó con éxito su prueba inicial. Es uno de los proyectos principales de desarrollo tecnológico del país.
Satélite Turksat 6A, producido en Türkiye, triunfa en prueba de transmisión
"Nuestro primer satélite de comunicaciones nacional, Turksat 6A, realizó con éxito su primera prueba de transmisión en el espacio con TRT World", dijo el ministro de Transporte e Infraestructura de Türkiye. Foto: AA / AA
Por Redacción

El Turksat 6A, el primer satélite de diseño y producción local de Türkiye, logró su primera prueba de transmisión con éxito, anunció el ministro de Industria y Tecnología del país, Mehmet Fatih Kacir, este miércoles.

"La primera prueba de transmisión de nuestro primer satélite de comunicaciones nacional, Turksat 6A, uno de los proyectos más grandes del Movimiento Tecnológico Nacional, se completó con éxito", publicó el ministro en X.

Por su parte, Abdulkadir Uraloglu, el ministro de Transporte e Infraestructura, añadió que "nuestro primer satélite de comunicaciones nacional, Turksat 6A, realizó con éxito su primera prueba de transmisión en el espacio con TRT World".

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"Estamos consolidando aún más nuestro lugar entre los países que fabrican y operan sus propios satélites. ¡Seguimos trabajando por una Türkiye independiente, fuerte y de alta tecnología!" agregó.

Turksat 6A, la última versión de la familia de satélites de comunicaciones de Türkiye, fue diseñado y producido por las Industrias Aeroespaciales Turcas, la empresa de defensa turca Aselsan y el Consejo de Investigación Científica y Tecnológica de Türkiye (TUBITAK).

FUENTE:TRT Español y agencias
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