En medio del escándalo que envuelve al presidente de Argentina, Javier Milei, por la difusión de la criptomoneda $LIBRA y su posterior desplome, ahora la atención del país se ha desviado a otro tema… también económico. El mandatario firmó un decreto para convertir al estatal Banco Nación, el mayor banco del país, en una sociedad anónima.

Minutos antes de la medianoche del miércoles, el portavoz presidencial, Manuel Adorni, adelantó la medida en redes sociales. El decreto firmado por Milei entraría en vigor este viernes.

Pero, ¿qué implica esto? El documento establece que los accionistas de la nueva sociedad anónima serán el Estado argentino, con el 99,9% de participación, y la Fundación Banco de la Nación Argentina, que poseerá el 0,1% restante. Aunque todavía la entidad está en manos del Estado, la transformación busca permitir la entrada de capital.

Es decir, al convertirse en una sociedad anónima, la entidad puede recibir capital sin que esto implique su privatización. Así, podría maximizar la rentabilidad de los productos financieros, políticas de crédito y tarifas. Actualmente, el capital social de la sociedad anónima ha sido fijado en 1,6 billones de pesos argentinos (1.485 millones de dólares al cambio actual).

El decreto indica que “el actual régimen de entidad autárquica limita la capacidad del banco para competir en igualdad de condiciones con otras entidades del sector financiero, restringiendo su acceso a nuevas fuentes de financiamiento y su capacidad de desarrollar estrategias comerciales más dinámicas y eficientes”.

Por lo que asegura que su transformación en sociedad anónima “contribuirá a modernizar su estructura jurídica y operativa, permitiendo una mayor flexibilidad en su gestión y adaptación”.

No obstante, economistas citados por el diario La Nación advierten que este cambio podría ser un paso previo a una privatización parcial o total del banco.

La oposición y los gremios bancarios han rechazado en reiteradas ocasiones el cambio, sosteniendo que el rol principal del Banco Nación es brindar asistencia social a los argentinos, una función que, según ellos, ningún banco privado podría reemplazar, y que se vería desplazada si cambia su estructura.